Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε νέα φάση οι πολεμικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το Κίεβο, οι σχεδιασμοί της Μόσχας, παραπέμπουν σε παρατεταμένο πόλεμο.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται στην «τρίτη φάση» της, η οποία θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένες μάχες, εκτιμούν αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η «πρώτη φάση» της ρωσικής επίθεσης ήταν η απόπειρα κατάληψης της Ουκρανίας «μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Βίκτορ Αντρούσιφ, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Η «δεύτερη φάση» χαρακτηρίστηκε από τις προσπάθειες να περικυκλωθούν οι ουκρανικές δυνάμεις και να ηττηθούν σε διάφορες πολιορκημένες περιοχές, συμπλήρωσε.

Σε αυτήν τη νέα «τρίτη φάση» θα δούμε τα ρωσικά στρατεύματα να υπερασπίζονται τα εδάφη στα οποία έχουν αποκτήσει τον έλεγχο μέχρι στιγμής, υποστήριξε.

«Αυτό δείχνει ότι σχεδιάζουν έναν παρατεταμένο πόλεμο», δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών. Η Μόσχα φαίνεται πως θεωρεί ότι με έναν παρατεταμένο πόλεμο μπορεί να πιέσει τη Δύση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εξαναγκάσει την Ουκρανία να υποχωρήσει, ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής οι μάχες έχουν αποδείξει ότι η εικόνα της Μόσχας για τον ρωσικό στρατό -- τον «αήττητο, δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο», όπως τον παρουσιάζει -- είναι «ψεύτικη», μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο UNIAN.

Ο Αρεστόβιτς είπε επίσης ότι αναμένει την επικείμενη κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας μέσα στο καλοκαίρι.

