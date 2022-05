Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η ΕΕ έτοιμη να επιβάλει πλαφόν στις λιανικές τιμές

Το μέτρο θα ληφθεί σε περίπτωση πλήρους διακοπής της ρωσικής παροχής φυσικού αερίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να επιμείνει στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ για να επιτρέψει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να επιβάλουν πλαφόν στις τιμές για τους καταναλωτές σε περίπτωση πλήρους διακοπής της ρωσικής παροχής φυσικού αερίου, όπως αναφέρουν πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας Welt am Sonntag, η οποία επικαλείται έγγραφο της Κομισιόν για «βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας».

Σύμφωνα με το έγγραφο, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσουν τις τιμές για μια μεταβατική περίοδο προκειμένου να αποτρέψουν μια απότομη αύξησή τους, ακόμη και πριν από μια έντονη έλλειψη, αναφέρει η Welt.

«H χρηματοδότηση αυτής της παρέμβασης απαιτεί σημαντικά ποσά», σημειώνει η γερμανική εφημερίδα επικαλούμενη το έγγραφο.

Τον περασμένο Μάρτιο, η ΕΕ προειδοποίησε ότι η επιδίωξη επιβολής πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου θα προκαλούσε προβλήματα και θα υπονόμευε τις προσπάθειες στροφής προς την πράσινη ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται αυτόν τον μήνα να αποκαλύψει ένα λεπτομερές σχέδιο για την διακοπή εισαγωγής ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία μέχρι το 2027, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 40% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία.

