Η Ινδία απαγόρευση την εξαγωγή σιτηρών

Η Ινδία είναι η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγή σιτηρών στον κόσμο.

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε την απαγόρευση εξαγωγής σιτηρών με άμεση ισχύ, καθώς η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγή σιτηρών στον κόσμο προσπαθεί να συγκρατήσει τις τιμές στην εγχώρια αγορά.

Εξαιρούνται μόνο οι εξαγωγές σιτηρών που αφορούν παραγγελίες για τις οποίες έχουν ήδη καταβληθεί πληρωμές, διευκρίνισε η ινδική κυβέρνηση.

Οι διεθνείς αγορές πόνταραν στην Ινδία όσον αφορά τις προμήθειες σιτηρών αφότου μειώθηκαν οι εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

