Κόσμος

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις από τον Ερντογάν για την πιθανή υποβολή βέτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψυχρολουσία στον Λευκό Οίκο, από τις δηλώσεις Ερντογάν για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Ουάσιγκτον «εργάζεται για να αποσαφηνίσει τη θέση της Τουρκίας» αφού ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ότι θα μπλοκάρει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Η μελλοντική ένταξη των δύο αυτών χωρών στηρίζεται ευρέως από τα άλλα μέλη της Συμμαχίας, υπογράμμισε η εκπρόσωπος. Η Φινλανδία και η Σουηδία δεν μπορούν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ παρά μόνο εάν όλα τα μέλη του ψηφίσουν ομόφωνα υπέρ της ένταξής τους.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν ήταν ψυχρολουσία για τη διαδικασία που έχουν στηρίξει μέχρι τώρα οι περισσότερες χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ που δήλωσε έτοιμος να υποδεχτεί τις δύο χώρες «με ανοιχτές αγκάλες».

Οι ΗΠΑ θέλουν «να καταλάβουν καλύτερα τη στάση της Τουρκίας», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, σημειώνοντας ότι η χώρα αυτή είναι «πολύτιμος σύμμαχος» στο ΝΑΤΟ και «αυτό δεν έχει αλλάξει». Η Τουρκία «ενεπλάκη και ήταν αποτελεσματική στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός διαλόγου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και παρείχε βοήθεια στην Ουκρανία», πρόσθεσε. «Επομένως, τίποτα δεν αλλάζει όσον αφορά τη θέση της στη συμμαχία του ΝΑΤΟ».

Ο Ερντογάν είπε ότι δεν θέλει «να δει να επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος με εκείνο που διαπράχθηκε κατά την ένταξη της Ελλάδας» και κατηγόρησε τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι ότι «παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες του PKK», του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.

Για ορισμένους αναλυτές, η Τουρκία μπορεί να θέλει να αποκτήσει ένα τακτικό πλεονέκτημα, ώστε να λάβει αντισταθμιστικά οφέλη από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα θέλει κατά κύριο λόγο να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά F-16 καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών F-16 που έχει ήδη. Η Τουρκία είχε δώσει εξάλλου 1,4 δισεκ. δολάρια για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία ουδέποτε παραδόθηκαν. Οι ΗΠΑ πάγωσαν αυτή τη σύμβαση το 2019, αφού η Τουρκία αγόρασε από τη Ρωσία το αντιπυραυλικό σύστημα S-400, το οποίο θεωρείται απειλή για τα F-35. Η Ουάσιγκτον απέκλεισε τότε την Τουρκία από αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Η ΕΕ έτοιμη να επιβάλει πλαφόν στις λιανικές τιμές

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test το Σάββατο σε 35 σημεία

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές το Σάββατο