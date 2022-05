Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: “Παράθυρο” για παράταση της εφάπαξ εξόφλησης

Καθυστερεί η ανάρτηση των ποσών που πρέπει να επιστρέψουν οι υπόχρεοι κι αυτό σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

«Μάχη» με τον χρόνο δίνει η ΑΑΔΕ προκειμένου να αναρτήσει στο Taxisnet τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών που χρωστούν οι υπόχρεοι, με αποτέλεσμα να ανοίγει «παράθυρο» για παράταση της εφάπαξ εξόφλησης.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προθεσμία για την εφάπαξ πληρωμή των ποσών των κρατικών ενισχύσεων εκπνέει στο τέλος Μαΐου, ενώ όσες από τις περίπου 700.000 επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον «κύκλο» των επιστρεπτέων επιλέξουν αυτή την «οδό», θα κερδίσουν επιπλέον έκπτωση 15% και μείωση μέχρι και 79% της συνολικής οφειλής.

Ωστόσο, η καθυστέρηση στην ανάρτηση των συνολικών, μετά το «κούρεμα», ποσών που αντιστοιχούν στους υπόχρεους -η οποία οφείλεται αφενός σε τεχνικούς λόγους, αφετέρου δε στο να αποφευχθούν λάθη στις χρεώσεις- έχει πυκνώσει τα αιτήματα από όλους τους φορείς της αγοράς για παράταση έστω της εφάπαξ αποπληρωμής.

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει πλέον σοβαρά τα εν λόγω αιτήματα και προσανατολίζεται στο να δοθεί ένας μήνας παράταση για την εφάπαξ πληρωμή των ποσών.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα στο τέλος Ιουνίου, οπότε αρχίζει και ο «μαραθώνιος» αποπληρωμής σε 96 δόσεις, να επιλέξουν είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ λαμβάνοντας και το πρόσθετο bonus της έκπτωσης, είτε σε δόσεις καταβάλλοντας την πρώτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι καλούνται από τα συνολικά 8,3 δισ. ευρώ που ήταν το κονδύλι της κρατικής ενίσχυσης να εξοφλήσουν συνολικά τα 3 δισ. ευρώ, αφού η κυβέρνηση προχώρησε σε «κούρεμα» των οφειλόμενων ποσών ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Κίνηση η οποία είχε φυσικά ως αποτέλεσμα τη μείωση των οφειλόμενων ποσών από τις επιχειρήσεις κατά 64%, που γίνονται «μη επιστρεπτέα» και διαγράφονται, ενώ τα υπόλοιπα ποσά των δανείων που απομένουν είναι και αφορολόγητα.

