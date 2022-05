Κοινωνία

Φωτιά στο Παλαιό Φάληρο: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Η Πυροσβεστική έσπευσε σε ακόμη μια φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο στην περιοχή του Κεραμεικού.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σολωμού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Αυτό όμως δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την Πυροσβεστική, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ακόμη μια φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Αρτεμισίου και Κεραμικού.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

