Πολιτική

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στην κοινωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, τις μετεκλογικές συνεργασίες και τα «γαλάζια golden boys».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στις αυριανές εσωκομματικές εκλογές, κάνοντας λόγο για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, τόσο για το κόμμα του, αλλά και για την πολιτική σκηνή γενικότερα, καθώς εκτός από Πρόεδρο, όσοι προσέλθουν στις κάλπες θα εκλέξουν και Κεντρική Επιτροπή.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία λόγω της λαίλαπας της ακρίβειας και για τον λόγο αυτό συνδέθηκε με τις πολιτικές εξελίξεις ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στην Κυβέρνηση.

Συμπλήρωσε δε πως ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται σε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. Για παράδειγμα, τα μέλη του θα μπορούν να αποφασίζουν ηλεκτρονικά για τις πιθανές συνεργασίες, την επόμενη ημέρα των εκλογών, με βάση τους συσχετισμούς που θα έχουν προκύψει. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να κερδίσει τις εκλογές και να ξαναφέρει την ελπίδα στην κοινωνία.

Ερωτηθείς για τη στάση του ΚΙΝΑΛ που αποκλείει κάθε μετεκλογική συνεργασία, έκανε λόγο για δηλώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και θεώρησε λογικό να μην θέλουν να ανοίξουν από τώρα τα χαρτιά τους στο θέμα των συνεργασιών.

Ερωτηθείς για τον χρόνο των εκλογών, είπε ότι δεν είναι μάντης για να μπορεί να τον προβλέψει, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η «κλεψύδρα της Κυβέρνησης και του Μητσοτάκη, αδειάζει» και τόνισε ότι όσο συντομότερα γίνουν οι εκλογές τόσο το καλύτερο θα είναι για τη χώρα.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι οι ασφαλέστερες σφυγμομετρήσεις είναι μια βόλτα σε ένα καφενείο ή σε έναν εμπορικό δρόμο. «Το σκηνικό έχει αλλάξει και η Κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Βλέπω ανθρώπους σε απόγνωση όταν παίρνουν τον λογαριασμό του ρεύματος που είναι 3 και 4 φορές ψηλότερος από αυτόν που πλήρωναν, ή όταν μου λένε ότι δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουν γάλα για τα παιδιά τους», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Απέδωσε την κύρια ευθύνη για τις τεράστιες ανατιμήσεις στο ρεύμα στην Κυβέρνηση κι όχι στις διεθνείς εξελίξεις, λέγοντας πως στους 5 από τους 9 μήνες που διαρκεί η ενεργειακή κρίση, η Ελλάδα ήταν η πρωταθλήτρια στην χονδρική τιμή του ρεύματος.

Σε ότι αφορά την ρήτρα αναπροσαρμογής, είπε ότι αυτή υπήρχε από το 2013, αλλά στη σημερινή της μορφή που είναι και υπαίτια για τις τεράστιες αυξήσεις, την έφερε η ΝΔ. «Κι εμείς είχαμε ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά δεν κάναμε αυξήσεις ούτε 1 ευρώ. Αντίθετα είχαμε μεσοσταθμικές μειώσεις κατά 12%», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επί 9 μήνες τώρα έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια και μάλιστα επέλεξε να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, μεσούσης της ενεργειακής κρίσης.

Σε ότι αφορά τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, είπε ότι η ΡΑΕ στους υπολογισμούς της έχει αφήσει έξω 3 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο), αλλά ακόμη κι έτσι το ποσό που έβγαλε είναι 950 εκ. ευρώ. Σε αυτό όμως άρχισαν οι παρεμβάσεις και οι αλχημείες για να μειωθεί, με συνεχείς αφαιρέσεις.

Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας είπε ότι παρότι ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών μετά από δική του πίεση στη Βουλή, «στοιχηματίζω ότι τελικά δεν θα το κάνει».

Ο κ. Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση για «γαλάζια golden boys», υποστηρίζοντας ότι έχουν πέσει σαν ακρίδες πάνω στο δημόσιο πλούτο και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ο επικεφαλής της ΔΕΗ αμειβόταν με 60.000 τον χρόνο, ενώ ο σημερινός αμείβεται με 360.000 ευρώ ετησίως. Πρόσθεσε δε πως την ώρα που οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους τα golden boys που διόρισε η Κυβέρνηση στη ΔΕΗ, πήραν μπόνους 16 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε στη συνέχεια ότι οι πολίτες σήμερα περνάνε πιο δύσκολα κι από τις χειρότερες εποχές των μνημονίων, ενώ η η Κυβέρνηση του ήταν η μόνη μεταπολιτευτικά που άφησε γεμάτα ταμεία με 37 δις, ενώ όταν παρέλαβε δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για να πληρωθούν οι συντάξεις.

Σε ότι αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, είπε ότι η Ελλάδα και η Εσθονία είναι οι μοναδικές χώρες που δεν τον αύξησαν την περίοδο της πανδημίας. Επίσης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μεγαλύτερή αύξηση από αυτήν που έκανε η σημερινή κυβέρνηση και μάλιστα όταν υπήρχε αποπληθωρισμός κι όχι όπως τώρα που ο πληθωρισμός είναι διψήφιος.

Εθνικά θέματα

Ερωτηθείς για το ότι το κόμμα του δεν ψήφισε την αμυντική συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ, εξήγησε ότι και επί των ημερών του υπήρξαν διαπραγματεύσεις στις οποίες προσφέραμε διευκολύνσεις, ζητώντας εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για την τουρκική επιθετικότητα. «Δεν πήραμε εγγυήσεις και γι’ αυτό δεν υπογράψαμε τη συμφωνία», ανέφερε, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπογράφει μια συμφωνία που είναι επ’ αόριστον κι αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικές διεκδικήσεις.

Αναφερόμενος στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, τόνισε πως είναι υποχρεωμένος να θέσει το θέμα των τουρκικών προκλήσεων. Προέβλεψε δε πως τελικά οι ΗΠΑ θα δώσουν F-16 στην Τουρκία και ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως η πολιτική του «δεδομένου συμμάχου» που ακολουθεί ο Μητσοτάκης είναι αποτυχημένη.

«Κινδυνεύουμε να διαλύσουμε τις οικονομίες όλης της Ε.Ε για να βοηθήσουμε – και σωστά το κάνουμε – την Ουκρανία, που δεν είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε και την ίδια στιγμή δεν ακούγετια κουβέντα για το γεγονός ότι η Τουρκία εδώ και περίπου 50 χρόνια έχει εισβάλει στην Κύπρο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Νεκροί δύο τουρίστες μέσα σε λίγες ώρες

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Πανσέληνος και ολική έκλειψη