Πανσέληνος και ολική έκλειψη

Πώς θα δείτε σε ζωντανό χρόνο την πρώτη έκλειψη του χρόνου.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16 Μαΐου, σχεδόν παράλληλα με την πανσέληνο, θα λάβει χώρα μια ολική έκλειψη Σελήνης, η οποία στην Ελλάδα θα είναι εν μέρει ορατή.

Μια ολική έκλειψη συμβαίνει όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίζονται σχεδόν πλήρως (συζυγία), οπότε όλο το φεγγάρι περνάει μέσω της σκιάς της Γης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Σελήνη γίνεται σταδιακά πιο σκοτεινή και τελικά παίρνει συνήθως ένα κοκκινωπό χρώμα (μερικές φορές πολύ σκούρο ή σχεδόν μαύρο αν η γήινη ατμόσφαιρα είναι βεβαρημένη από σωματίδια π.χ. μετά από μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η έκλειψη θα συμβεί περίπου μιάμιση μέρα προτού το φεγγάρι φτάσει στο περίγειο του, δηλαδή στο σημείο της τροχιά του που είναι το πιο κοντινό στον πλανήτη μας. Γι' αυτό, το βράδυ της Κυριακής και στη διάρκεια της έκλειψης που θα ακολουθήσει, η Σελήνη, που θα απέχει περίπου 362.000 χιλιόμετρα, θα φαίνεται περίπου 12% μεγαλύτερη από ό,τι όταν βρίσκεται στο απόγειο της, δηλαδή στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη.

Η έκλειψη θα είναι ορατή από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς επίσης, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από διάφορα μέρη της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Στην Αθήνα θα υπάρξει μερική σεληνιακή έκλειψη που θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, ξεκινώντας γύρω στις 04:30 της 16ης Μαΐου, με κορύφωση περίπου στις 06:15 π.μ.

Όσον αφορά την πανσέληνο, η οποία είναι γνωστή ως «των λουλουδιών» λόγω της εποχής ανθοφορίας με την οποία συμπίπτει, το αποκορύφωμα της θα συμβεί στις 07:15 ώρα Ελλάδας.

Η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης θα συμβεί φέτος τον Νοέμβριο, ενώ η μεθεπόμενη το 2025.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη στη διεύθυνση ΕΔΩ

