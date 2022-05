Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: 4χρονη ήπιε απορρυπαντικό πλυντηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά της από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Αναστάτωση επικράτησε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη όταν έφτασε μικρό παιδί με δηλητηρίαση από απορρυπαντικό πλυντηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής όταν ένα κορίτσι μόλις 4 ετών ξέφυγε της προσοχής των γονιών του και κατάπιε ποσότητα απορρυπαντικού για το πλυντήριο.

Ευτυχώς οι γονείς κατάλαβαν αμέσως το συμβάν και έτρεξαν το 4χρονο κορίτσι στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Εκεί, αφού εξετάστηκε και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι ιατροί έκριναν ως επείγουσα τη διακομιδή της συνοδεία γιατρού στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Νεκροί δύο τουρίστες μέσα σε λίγες ώρες

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Πανσέληνος και ολική έκλειψη