Κοινωνία

Ραφήνα: Ξαναχτύπησαν οι ληστές των ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες δεν δίστασαν να προκαλέσουν έκρηξη σε ΑΤΜ σε κεντρικό σημείο.

Έκρηξη σε ΑΤΜ τράπεζας προκάλεσαν άγνωστοι διαρρήκτες στη Ραφήνα και έκλεψαν τις κασετίνες με άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό.

Το περιστατικό συνέβη στις 03.45 στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, στην συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Φλέμινγκ.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησε και μετά τον πήγε στο Κέντρο Υγείας

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Πανσέληνος και ολική έκλειψη