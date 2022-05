Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογές για πρόεδρο και Κεντρική Επιτροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Κυριακή η εκλογική διαδικασία. Πώς θα γίνει, ποιοι έχουν δικαίωμα, πού μπορούν να ψηφίσουν και πόσο είναι η συμμετοχή.

Την Κυριακή 15 Μαΐου πραγματοποιούνται οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη του Προέδρου και της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8:00 π.μ. και θα κλείσουν στις 8:00 μ.μ.

Αναλυτικά όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία.

1. Πώς ψηφίζω για Πρόεδρο;

Δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ από την ηλικία των 15 ετών και άνω.

Μπορείτε να εγγραφείτε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών επιτόπου, στα εκλογικά τμήματα.

Όσοι εγγραφείτε την ημέρα της ψηφοφορίας ή είστε ήδη μέλη αλλά έχετε εγγραφεί μετά τις 21/3/2022, μπορείτε να ψηφίσετε σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Όσοι είστε ήδη μέλη και έχετε εγγραφεί μέχρι τις 21/3/2022 και βρεθείτε εκτός της περιφέρειας στην οποία ανήκετε, μπορείτε να ψηφίσετε σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ αλλά ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ.

2. Πώς ψηφίζω για την Κεντρική Επιτροπή;

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21 Μαρτίου 2022.

Ψηφίζετε σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην οποία ανήκετε.

Δείτε εδώ πόσους σταυρούς μπορείτε να βάλετε ανά περιφέρεια:

ΑΤΤΙΚΗ 45

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6

ΚΡΗΤΗ 5

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 5

ΗΠΕΙΡΟΣ 3

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 3

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1

Εάν τυχόν τα μέλη αυτά βρεθούν εκτός της περιφέρειας στην οποία ανήκουν, τότε θα έχουν δικαίωμα ψήφου ΜΟΝΟ για την εκλογή προέδρου.

3. Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, από τις 8.00 π.μ. μέχρι και τις 8.00 μ.μ.

4. Πού ψηφίζω;

Σε κάθε περιφέρεια έχουν οριστεί εκλογικά κέντρα.

5. Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο Υγείας ή άδεια διαμονής ή visa ή μπλε βεβαίωση.

*Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ορίζεται καταβολή εκλογικής συνδρομής 2 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά εδώ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις από τον Ερντογάν για την πιθανή υποβολή βέτο

NASA και Boeing σχεδιάζουν αποστολή στο διάστημα

Παλαιό Φάληρο: Θρίλερ με το θάνατο γυναίκας σε φλεγόμενο διαμέρισμα