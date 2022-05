Κόσμος

Το Κρεμλίνο βρυχάται για την είσοδο Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Αν αναπτυχθούν πυρηνικά κοντά στα σύνορα μας, θα χρειαστεί να απαντήσουμε προειδοποίησε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Η Μόσχα θα λάβει επαρκή προληπτικά μέτρα αν το NATO αναπτύξει πυρηνικές δυνάμεις και υποδομή πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα σημερινές δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο.

"Θα χρειαστεί να απαντήσουμε (...) λαμβάνοντας επαρκή προληπτικά μέτρα, τα οποία θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της αποτροπής", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τις δηλώσεις του Γκρούσκο.

Η Μόσχα δεν έχει εχθρικές προθέσεις προς την Φινλανδία και την Σουηδία και δεν βλέπει αυτές οι δύο χώρες να έχουν "πραγματικούς" λόγους για να ενταχθούν στο NATO, πρόσθεσε ο Γκρούσκο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας επανέλαβε επίσης προηγούμενη δήλωση του Κρεμλίνου ότι η απάντηση της Μόσχας σε πιθανή επέκταση του NATO θα εξαρτηθεί από το πόσο κοντά η συμμαχία θα μεταφέρει στρατιωτικά μέσα προς τη Ρωσία και από το ποια υποδομή θα αναπτύξει.

Το σχέδιο της Φινλανδίας να υποβάλει αίτημα ένταξης στο NATO, το οποίο ανακοινώθηκε την Πέμπτη, ενώ αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η επίσημη απόφαση του Ελσίνκι σχετικά με το θέμα αυτό, και η αναμενόμενη πιθανότητα η Σουηδία να ακολουθήσει, θα επιφέρουν την επέκταση της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε στόχο να αποτρέψει.

