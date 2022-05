Κοινωνία

Αιγάλεω: ΕΚΑΜ κατέβασαν τον άνδρα από το καμπαναριό της Αγίας Αικατερίνης

Η πολύωρη επιχείρηση για τη διάσωση του άνδρα και το αίσιο τέλος στην επιχείρηση.

Αίσιο τέλος, μετά από επέμβαση της ΕΚΑΜ, είχε η υπόθεση του άνδρα που απειλούσε από χτες το απόγευμα, να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το καμπαναριό της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης στην οδό Ορυζομύλων 30 στο Αιγάλεω.

Ο άνδρας είχε κλείσει την καταπακτή του καμπαναριού και αρνιόταν να κατέβει, παρά τις πολύωρες εκκλήσεις διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ που είχε μεταβεί στο σημείο.

Τελικά, στις 5:00 το πρωί, σήμερα, ομάδα της ΕΚΑΜ πραγματοποίησε επιχείρηση στο καμπαναριό και κατέβασε σώο τον άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Πρόκειται για έναν 56χρονο ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία έχει ψυχολογικά προβλήματα και θα οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική για εξέταση.

