Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: σκότωσε τη μητέρα του κι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία του εγκλήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Παλαιό Φάληρο.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Μία οικογενειακή τραγωδία έκρυβε η πυρκαγιά, που ξέσπασε λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Σολωμού, στο Παλαιό Φάληρο.

Οι πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν στο σημείο μία 78χρονη γυναίκα, χωρίς τις αισθήσεις της, αλλά σχεδόν αμέσως κατάλαβαν ότι δεν είχε χάσει τη ζωή της λόγω της φωτιάς και έτσι κάλεσαν και την αστυνομία.

Όπως αποδείχθηκε η 78χρονη έφερε τουλάχιστον δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στον θώρακα, πολύ κοντά στην καρδιά.

Μέσα στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν και τον 48χρονο γιο της, στην προσαγωγή του οποίου προχώρησαν αμέσως.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 48χρονος κατάφερε τα χτυπήματα στη μητέρα του και στη συνέχεια με έναν αναπτήρα έβαλε φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία του σπιτιού, ενώ επιχείρησε να δώσει τέλος και στη δική του ζωή.

Συνάδελφοί του, πάντως, δεν είχαν φανταστεί ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: ΕΚΑΜ κατέβασαν τον άνδρα από το καμπαναριό της Αγίας Αικατερίνης

Η Ρωσία έκοψε το ρεύμα στη Φινλανδία

Πανσέληνος και ολική έκλειψη