Κοινωνία

Αίγιο: Κουβαλούσαν δύο βαλίτσες κάνναβη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε σε έλεγχο αυτοκινήτου στο Αίγιο.

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης, που φθάνει περίπου τα 20 κιλά, εντόπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Αιγιαλείας μέσα σε αυτοκίνητο και συνέλαβαν τρεις άνδρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρες του τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει, εντόπισαν τους δυο από τους συλληφθέντες να κινούνται με αυτοκίνητο και να μεταβαίνουν στο ΣΕΑ Αιγίου, όπου συναντήθηκαν με τον τρίτο συλληφθέντα, ο οποίος έφθασε στο σημείο με φορτηγό.

Στη συνέχεια, ο οδηγός του φορτηγού κατέβασε από την καρότσα, δυο βαλίτσες, τις οποίες παρέλαβε ο συνοδηγός του αυτοκινήτου και τις τοποθέτησε στο χώρο αποσκευών του οχήματος.

Αμέσως μετά οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους τρεις άνδρες, όμως ο ένας από αυτούς κατά τη σύλληψη του, προέβαλε σθεναρή αντίσταση, επιχειρώντας να χτυπήσει τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο ένα αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν στο χώρο των αποσκευών δυο βαλίτσες, που περιείχαν τέσσερις συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 19 κιλών και 876 γραμμαρίων.

Σε σωματικούς ελέγχους που έκαναν οι αστυνομικοί στους τρεις άνδρες βρήκαν στην κατοχή τους, ένα πιστόλι, πέντε φυσίγγια, ένα σπρέι πιπεριού και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά – Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τα ελαφρυντικά που θα ζητήσει

Τελικός Eurovision 2022: Η Ουκρανία η μεγάλη νικήτρια

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε φορτηγό με ψάρια (εικόνες)