Τροχαία: Σαφάρι ελέγχων για κίνηση στη ΛΕΑ

Επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 μέρες, πέραν του προστίμου για όσους κινούνται σε ΛΕΑ. Σχεδόν 1.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν μέσα σε 5 μέρες.

Κατόπιν εντολής του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, την περασμένη βδομάδα εντάθηκαν οι έλεγχοι από την Τροχαία για παραβίαση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στοχευμένης δράσης συγκρότησε εννέα συνεργεία και από τις πρωινές ώρες της 09/05/2022 έως την 13/05/2022 πραγματοποίησε ελέγχους στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ.), στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας (Ν.Ε.Ο.Α.Λ.) και στην Αττική Οδό.

Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου ελέγχου βεβαιώθηκαν συνολικά 922 παραβάσεις μόνο για κίνηση στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την διασφάλιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο κ.Θεοδωρικάκος ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των ελέγχων της Τροχαίας Αττικής και ζήτησε αυτοί να ενταθούν, ιδίως για παραβιάσεις των Λ.Ε.Α., οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, διενέργεια αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία δυστυχήματα-ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών, «Οι εκτεταμένοι έλεγχοι της Τροχαίας εντείνονται με σχέδιο και αποτελεσματικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης για εξήντα ημέρες, καθώς και με Διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ.

