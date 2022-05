Πολιτική

Επικοινωνία Πούτιν με Φινλανδό Πρόεδρο: Λάθος η ένταξή σας στο ΝΑΤΟ

Λίγο μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το ΝΑΤΟ και τη διακοπή της παροχής του ρεύματος από τη Ρωσία προς τη Φινλανδία, η επικοινωνία.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο κάλεσε σήμερα τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και είχαν τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με την επικείμενη υποψηφιότητα της σκανδιναβικής χώρας για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η Μόσχα, ανακοίνωσε το Ελσίνκι.

Η Ρωσία σταμάτησε να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στην Φινλανδία

«Η συνομιλία υπήρξε άμεση και χωρίς περιστροφές και διεξήχθη χωρίς εκνευρισμό. Θεωρήθηκε σημαντικό να αποφευχθούν οι εντάσεις», αναφέρει ο αρχηγός του φινλανδικού κράτους σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την προεδρία.

Η σκανδιναβική χώρα «θέλει να ασχοληθεί με τρόπο σωστό και επαγγελματικό με πρακτικά ζητήματα τα οποία συνδέονται με το γεγονός ότι είναι μια χώρα γειτονική της Ρωσίας», διαβεβαίωσε το Ελσίνκι.

Σύμφωνα πάντα με το Ελσίνκι, ο Σάουλι Νιινίστο είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν πως οι απαιτήσεις της Μόσχας στα τέλη του 2021 για ένα πάγωμα της επέκτασης του ΝΑΤΟ και μετά η εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου άλλαξαν «θεμελιωδώς το περιβάλλον ασφαλείας της Φινλανδίας».

Πούτιν: Λάθος το τέλος της στρατιωτικής ουδετερότητας της Φινλανδίας

Το τέλος της στρατιωτικής ουδετερότητας της Φινλανδίας θα ήταν ένα «λάθος», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον φινλανδό ομόλογό του Σάουλι Νιινίστο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως το τέλος της παραδοσιακής πολιτικής της στρατιωτικής ουδετερότητας θα ήταν ένα λάθος, εφόσον δεν υπάρχει καμιά απειλή για την ασφάλεια της Φινλανδίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ελσίνκι για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι που βλέπει πολύ αρνητικά η Μόσχα, αναμένεται αύριο, Κυριακή.

«Μια τέτοια αλλαγή του πολιτικού προσανατολισμού της χώρας μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ρωσοφινλανδικές σχέσεις, οι οποίες για χρόνια αναπτύσσονταν μέσα σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ εταίρων, όντας αμοιβαία επωφελείς», διαβεβαιώνει στην ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στην κατάσταση στην Ουκρανία, όπου από τις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία διεξάγει μια επίθεση. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον φινλανδό ομόλογό του για «την κατάσταση των ρωσοουκρανικών συνομιλιών, οι οποίες έχουν πρακτικά διακοπεί από το Κίεβο, το οποίο δεν εκδηλώνει κανένα ενδιαφέρον για εποικοδομητικό και σοβαρό διάλογο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

