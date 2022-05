Life

Ηράκλειο: Ο “χάρτης” της Κρήτης με... 37000 καλιτσούνια στο ρεκόρ Γκίνες (εικόνες)

Τον πιο γλυκό χάρτη της Κρήτης, από 37.531 παραδοσιακά καλιτσούνια -γνωστά και ως «λυχναράκι»- έφτιαξαν το πρωί του Σαββάτου, στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου!

Η προβλήτα του Μικρού Κούλε μοσχοβόλησε κυριολεκτικά, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί ζωντανά την υπερπροσπάθεια που κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!

Για την υλοποίηση του μωσαικού που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων προϊόντων, 1 τόνος αλεύρι, 1 τόνος μυζήθρα, 400 κιλά ζάχαρη και 230 λίτρα αυγού.

