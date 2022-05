Πολιτική

Ανδρουλάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ: ψέμα ότι έχω επισκεφτεί τα γραφεία στην Κουμουνδούρου

Ο επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής διαψεύδει τις σχετικές αναφορές και “στρέφει” τα πυρά του κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για προβοκάτισες.

Σε μια σκληρή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιτίθεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, διαψεύδοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως «έκπληξη προξενεί η μυθιστορηματική επινόηση του κ. Μουζέλη ότι τάχα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, έχει επισκεφτεί τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (!), δείχνοντας ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο» και γίνεται λόγος για προβοκάτσιες.

Όλη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

«Μετά τις εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και τη μαζική συμμετοχή πάνω από 180.000 πολιτών, ακολούθησαν παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα και άλλων φίλα προσκείμενων στην Κουμουνδούρου, που χαρακτηρίζονται από αμετροέπεια και πολιτικό τυχοδιωκτισμό.

Η χυδαία επίθεση του κ. Καρτερού στην αρχή της εβδομάδας, δεν μας προξένησε έκπληξη. Άλλωστε δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από κάποιον που θεωρούσε το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, προπαγάνδα.

Έκπληξη όμως μας προξενεί, η σημερινή μυθιστορηματική επινόηση του κ. Μουζέλη ότι τάχα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, έχει επισκεφτεί τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (!), δείχνοντας ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο. Άλλωστε προηγήθηκε η πολιτική καπηλεία και εργαλειοποίηση της μνήμης του Ανδρέα Παπανδρέου από τον κ. Τσίπρα, που συστηματικά τον απαξίωνε στο παρελθόν.

Κύριε Τσίπρα, δεν ήταν τακτικός ελιγμός της παράταξης σας και της ΝΔ, η απόπειρα να οδηγηθεί το 1989 ο Ανδρέας Παπανδρέου στη φυλακή, όπως δηλώσατε την Πέμπτη σε τηλεοπτικό σταθμό, αλλά η αποτυχημένη εκτέλεση ενός πολιτικού συμβολαίου εξόντωσης. Ένα αποτυχημένο σχέδιο απαξίωσης των θεσμών και της δημοκρατίας.

Όσον αφορά τον όψιμο αντιαμερικανισμό σας, κανείς Έλληνας δεν ξεχνά τις κολακείες σας στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμια μετάδοση, ούτε τα εξοπλιστικά προγράμματα με τις ΗΠΑ, που υπογράψατε με τον κ. Καμμένο.

Στις προβοκάτσιες και τα φτηνά πολιτικά παιχνίδια απαντάμε με τον δημόσιο, καθαρό, προοδευτικό και ρεαλιστικό μας λόγο.

Στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνης στα εθνικά ζητήματα της χώρας και δεν παίρνουμε μέρος στο σκετσάκι που κάθε φορά στήνετε με τον κ. Μητσοτάκη, με μόνο στόχο να συγκρατήσετε του απογοητευμένους πρώην ψηφοφόρους σας, που κουράστηκαν να μετρούν τις αποτυχίες και των δυο σας».

