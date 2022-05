Πολιτική

O Τσίπρας στου Ψυρρή για χαλαρή συζήτηση με δημοσιογράφους (εικόνες)

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες της Κυριακής.



Αισιοδοξία για τη συμμετοχή στην αυριανή διαδικασία εκλογής προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε ταβέρνα στου Ψυρρή, συνοδεία ενός κρασιού και μεζέδων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε την ευκαιρία για χαλαρή συζήτηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του κόμματος, λίγο πριν από τις αυριανές εκλογές.



Παραπέμποντας στα μηνύματα και τη διάθεση που προσέλαβε από τους πολίτες κατά τις περιοδείες που πραγματοποίησε ανά τη χώρα στο πλαίσιο της καμπάνιας ενόψει της αυριανής διαδικασίας, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες της Κυριακής.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στις αυριανές εσωκομματικές εκλογές, κάνοντας λόγο για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, τόσο για το κόμμα του, αλλά και για την πολιτική σκηνή γενικότερα, καθώς εκτός από Πρόεδρο, όσοι προσέλθουν στις κάλπες θα εκλέξουν και Κεντρική Επιτροπή.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία λόγω της λαίλαπας της ακρίβειας και για τον λόγο αυτό συνδέθηκε με τις πολιτικές εξελίξεις ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στην Κυβέρνηση.

Συμπλήρωσε δε πως ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται σε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. Για παράδειγμα, τα μέλη του θα μπορούν να αποφασίζουν ηλεκτρονικά για τις πιθανές συνεργασίες, την επόμενη ημέρα των εκλογών, με βάση τους συσχετισμούς που θα έχουν προκύψει. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να κερδίσει τις εκλογές και να ξαναφέρει την ελπίδα στην κοινωνία.

