Δήμος πήγε στο Αυτόφωρο... Δημοτική Επιχείρηση για ένα χαντάκι!

Απρόσμενη “κατάληξη” είχε η εντολή για νομικές κυρώσεις, μετά την διάνοιξη χαντακιού για έργα, χωρίς την άδεια του Δήμου.

Το θέατρο του παραλόγου, που συμβαίνει γενικά στην δημόσια διοίκηση αποκάλυψε το πρωϊ σε ραδιοφωνική παρέμβαση του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Ξενάκης, που αποκάλυψε ότι ο Δήμος Χίου έστειλε στο αυτόφωρο την ΔΕΥΑΧ, δηλαδή τον εαυτό του.

«Πληροφορηθήκαμε είπε για άνοιγμα χαντακιού έξω από το Νοσοκομείο και έχουμε ενημερώσει τους πάντες ότι καμιά τομή δεν θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση του Δήμου, παρουσία Μηχανικού μας.

Ο Δήμαρχος έδωσε εντολή να τηρηθούν τα νόμιμα και έτσι ειδοποιήσαμε την Αστυνομία να συλλάβει τους παρανομούντες, που μετά το Αυτόφωρο που επιβλήθηκε… ανακαλύψαμε ότι ήταν η ΔΕΥΑΧ».

