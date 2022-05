Κοινωνία

Κατερίνη: Πήρε επιδόματα 10000 ευρώ με ψεύτικες αιτήσεις

Πως αποκαλύφθηκε η απάτη, μετά την είσπραξη σειράς επιδομάτων, παρότι δεν ήταν δικαιούχος η γυναίκα που έκανε τις αιτήσεις.

Επιδόματα που δεν δικαιούνταν, ύψους κοντά στα 10.000 ευρώ, κατάφερε να πάρει αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η απάτη ήταν εξακολουθητική και κράτησε από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Νοέμβριο του 2020.

Η γυναίκα υπέβαλε συνολικά επτά ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις - αιτήσεις σε δημόσια υπηρεσία.

Οι αιτήσεις αφορούσαν την χορήγηση επιδόματος τέκνων και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που δεν δικαιούνταν.

Συνολικά εισέπραξε παρανόμως το χρηματικό ποσό των 9.630 ευρώ, μέχρι όμως που εντοπίστηκε στην διάρκειεα ελέγχου.

