Αθλητικά

Super League - Ελένη Αντωνίου: η πρώτη γυναίκα διαιτητής σε αγώνα (εικόνες)

Δύο γυναίκες είχε το διαιτητικό τρίο στον αγώνα που γίνεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία αγωνιστική της Super League.

Μία ιστορική πρωτιά στιγμή κατεγράφη στην αναμέτρηση μεταξύ του Βόλου και του ΟΦΗ για την τελευταία αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά σφύριξε γυναίκα διαιτητής στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου.

Η Ελένη Αντωνίου, η διαιτητής που ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας, είχε βραβευτεί από την Super League 2 ως η καλύτερη διαιτητής της χρονιάς, την οποία μάλιστα επέλεξαν οι αρχηγοί και οι προπονητές των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας. Έτσι, της δόθηκε η ευκαιρία να σφυρίξει ματς την κορυφαίας κατηγορίας.