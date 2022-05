Κόσμος

Η Τουρκία “δεν κλείνει την πόρτα” για την ένταξη Σουηδίας - Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το «όχι» του Ερντογάν ο σύμβουλός του, υποστηρίζει τώρα ότι θέλει διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες και πάταξη δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζει τρομοκρατικές.



Η Τουρκία δεν έχει κλείσει την πόρτα για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, όμως θέλει διαπραγματεύσεις μ' αυτές τις δύο σκανδιναβικές χώρες, καθώς και την πάταξη δραστηριοτήτων τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές, ιδιαίτερα στη Στοκχόλμη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν κλείνουμε την πόρτα. Όμως θέτουμε βασικά αυτό το θέμα ως ζήτημα εθνικής ασφαλείας για την Τουρκία», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος είναι επίσης κορυφαίος σύμβουλος του τούρκου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ερντογάν εξέπληξε μέλη του ΝΑΤΟ και τις δύο σκανδιναβικές χώρες, που επιδιώκουν να ενταχθούν στη συμμαχία, λέγοντας χθες, Παρασκευή, πως δεν είναι δυνατό για την Τουρκία να υποστηρίξει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ επειδή η Φινλανδία και η Σουηδία αποτελούν καταφύγιο «πολλών τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οποιαδήποτε χώρα ζητήσει να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία χρειάζεται την ομόφωνη υποστήριξη όλων των μελών της τελευταίας. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες μέλη προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τη θέση της Άγκυρας.

Ο Καλίν υποστήριξε πως το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK, έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ) συγκεντρώνει κεφάλαια και στρατολογεί στην Ευρώπη και πως η παρουσία του είναι «ισχυρή και ανοικτή και αναγνωρισμένη», ιδιαίτερα στη Σουηδία. «Αυτό που πρέπει να γίνει είναι σαφές: πρέπει να σταματήσουν να επιτρέπουν να υφίστανται σ' αυτές τις χώρες πρατήρια, δραστηριότητες, οργανώσεις, άτομα και άλλου είδους παρουσία του PKK», δήλωσε ο Καλίν.

«Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι πάντα μια διαδικασία. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όμως αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή όλων των συμμάχων καθώς και των σουηδικών αρχών», πρόσθεσε. «Φυσικά θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση με σουηδούς ομολόγους». Η Τουρκία ζητεί από το ΝΑΤΟ «να εγκύψει στις ανησυχίες όλων των μελών, όχι μόνο μερικών», δήλωσε ο Καλίν.

Ερωτηθείς μήπως θεωρηθεί πως η Τουρκία επιδίδεται υπερβολικά σε παζάρια σε καιρό πολέμου και ενώ η κοινή γνώμη στη Φινλανδία και τη Σουηδία υποστηρίζει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν δήλωσε: «Εκατό τοις εκατό του πληθυσμού μας είναι πολύ ανήσυχο για την παρουσία του PKK και του FETO (γκιουλενιστές) στην Ευρώπη».

«Αν αυτοί (η Φινλανδία και η Σουηδία) έχουν ένα κοινό που ανησυχεί για τη δική τους εθνική ασφάλεια, έχουμε κι εμείς ένα κοινό που ανησυχεί εξίσου για τη δική του ασφάλεια», δήλωσε. «Πρέπει να το δούμε αμοιβαία».

Ο Καλίν τόνισε πως οι σφοδρές επικρίσεις της Ρωσίας για τα σχέδια της Φινλανδίας και της Σουηδίας δεν επηρέασαν την Τουρκία όσον αφορά τη θέση που υιοθέτησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τελικός Eurovision 2022: Η Ουκρανία η μεγάλη νικήτρια

Νέα Υόρκη: Μακελειό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι απέβαλλε