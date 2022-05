Κόσμος

Τουρκία: ο Ερντογάν εγκαινίασε αεροδρόμιο χτισμένο πάνω στην θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι μόλις το πέμπτο αεροδρόμιο στον κόσμο, χτισμένο πάνω στο νερό. Τι δήλωσε ο Ερντογάν, που το εγκαινίασε μαζί με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν.

«Αυτό το αεροδρόμιο είναι σημάδι πως ούτε τα βουνά, ούτε οι θάλασσες μπορούν να σταθούν εμπόδιο στο δρόμο μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, εγκαινιάζοντας, μαζί με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, το νέο αεροδρόμιο Ριζούντας – Άρτβιν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, είναι μόλις το πέμπτο αεροδρόμιο στον κόσμο, που είναι χτισμένο πάνω στην θάλασσα. Αντίστοιχα υπάρχουν μόνο σε Ιαπωνία, Χονγκ-Κονγκ και Νότια Κορέα.

Το αεροδρόμιο κατασκευάστηκε με την τεχνική που είχε χρησιμοποιήσει ο αρχιτέκτονας Σινάν το 1558 για το Μπλε Τζαμί και για να «γεμίσει» η θάλασσα χρησιμοποιήθηκαν 100 εκατομμύρια τόνοι πέτρες.

Πρόκειται για νέα συνοριακή πύλη της Τουρκίας, από όπου θα γίνονται και εξωτερικές πτήσεις.

Το αεροδρόμιο ολοκληρώθηκε με επένδυση 4,4 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών σε πέντε χρόνια.

«Αυτό το έργο είναι σύμβολο της απόστασης που έχει διανύσει η Τουρκία στην ανάπτυξη, ειδικά στις αεροπορικές μεταφορές τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά τα εγκαίνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Super League - Ελένη Αντωνίου: η πρώτη γυναίκα διαιτητής σε αγώνα (εικόνες)

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο φτωχή οικογένεια που κληρονόμησε μια περιουσία