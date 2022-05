Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη - ΑΕΚ: Ο Αραούχο άφησε την φανέλα του στο σημείο της τραγωδίας (εικόνες)

Ο παίκτης της ΑΕΚ τίμησε με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.



Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Σέρχιο Αραούχο, τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος επιθετικός άφησε μια «κιτρινόμαυρη» φανέλα στο σημείο της δολοφονίας.

Η «Ένωση» βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη, για την 9η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, και όπως έχει συμβεί με όλες τις ομάδες, έτσι και η ΑΕΚ με την ευκαιρία της παρουσίας στην συμπρωτεύουσα, επισκέφθηκε το σημείο όπου ο Άλκης Καμπανός έπεσε θύμα οπαδικής βίας και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Σέρχιο Αραούχο άφησε τη φανέλα του στο μνημείο του Άλκη Καμπανού, στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του Άρη! ??

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ! ??????#aekfc #aekfamily #football_against_violence #stopviolence #notoviolence #morethanfootball #InthenameofAlkis pic.twitter.com/9D4NikihRy

Τον Σέρχιο Αραούχο συνόδευσε μέχρι το μνημείο ο εκ των υπευθύνων λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, Πάνος Αναστασόπουλος και ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Τον περίμενε στο μνημείο και άνθρωπος του Άρη και τρεις οπαδοί - συνδεσμιτες της ομάδας που φωτογραφήθηκαν μαζί του και τον ευχαρίστησαν για τον συνολικό τρόπο με τον οποίο έχει τιμήσει τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

