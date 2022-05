Αθλητικά

Ολυμπιακός - Κολοσσός: “Πρόβα” για Βελιγράδι έκαναν οι “ερυθρόλευκοι”

Με την 17η συνεχόμενη νίκη του ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Basket League. Ο αντίπαλός του στα πλέι οφ.



Με την 17η συνεχόμενη νίκη του και 23η σε 24 αγώνες, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Basket League. Σε μία άτυπη «πρόβα τζενεράλε» ενόψει του επερχόμενου φάιναλ-φορ της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν στο ΣΕΦ του Κολοσσού Ρόδου με 93-74 και, μετά το Βελιγράδι, θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά των πλέι-οφ το Περιστέρι. Ο Βεζένκοφ πέτυχε 16π. σε μία περίοδο (την τρίτη), ο Σλούκας μοίρασε 15 ασίστ, μέχρι και ο παροπλισμένος Εϊσι βρήκε χρόνο συμμετοχής και σημείωσε 9 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 43-25, 67-51, 93-74

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαθέσιμους όλους τους παίκτες του πλην του Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους του. Ο Κολοσσός προσπάθησε αρχικά να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά στα τελευταία 62 δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου οι Πειραιώτες πέτυχαν οκτώ αναπάντητους πόντους και ξέφυγαν 26-12, ενώ το τρίποντο του Ζαν-Σαρλ με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έφερε τη διαφορά στους 17π. (29-12). Οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί 9-0 μείωσαν προσωρινά σε 29-21, αλλά ο Ολυμπιακός «έσφιξε» την άμυνά του και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +18 (43-25) στο ημίχρονο. Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε προσωπικό σόου του Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν άποντος στο πρώτο 20λεπτο, αλλά έβαλε 16π. στο τρίτο δεκάλεπτο, εξουδετερώνοντας κάθε προσπάθεια του Κολοσσού να πλησιάσει. Το υπόλοιπο του αγώνα ήταν τυπική διαδικασία, με πλέον αξιοσημείωτο γεγονός τη χρησιμοποίηση του Κουίνσι Εϊσι, ο οποίος μάλιστα πέτυχε εννέα πόντους στα δέκα λεπτά που αγωνίστηκε.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2τρ., 5ασ., 4κλ.), Ντόρσεϊ 3, Φαλ 9 (7ρ.), Βεζένκοφ 16 (2τρ., 7ρ.), Παπανικολάου 8 (1), Εϊσι 9 (3/3τρ.), Λούντζης 9 (2), Λαρεντζάκης 8 (2), Σλούκας 11 (1τρ., 15ασ.), Μάρτιν 4, Πρίντεζης 3 (1), Ζαν-Σαρλ 5 (1)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροφ, Ουίλιαμς 17 (2), Μίλερ 11 (1), Τιλί 10 (1), Ποτ 2, Πράπας 4, Καμπούρης, Μαργαρίτης 4, Φλόιντ 21 (3τρ., 5ασ.), Χατζηδάκης 5, Σλαφτσάκης, Οικονομόπουλος

