Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάτρα - Αλεξάνδρου: αδήριτη η ανάγκη για εκταφή της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ο ιατροδικαστής πιστεύει ότι θα βρεθούν πολύτιμα στοιχεία και για βάθος χρόνου, Τι λέει για τον συσχετισμό των ερευνών για τα άλλα κορίτσια. Πότε θα βγει το πόρισμα Καρακούκη.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στην Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε το Σάββατο ο ιατροδικαστής, Παντελής Αλεξάνδρου, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Όπως είπε ο ιατροδικαστής, είναι «αδήριτη ανάγκη να γίνει εκταφή της σορού της Τζωρτζίνας, γιατί οι αλλοιώσεις που υπήρξαν στη ζώνη 1 του ήπατος της μικρής, σχετίζονται με την χορήγηση ουσιών όπως η κεταμίνη, ενώ και σε άλλο ένα από τα κορίτσια βρέθηκαν αλλοιώσεις στο ήπαρ».

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, ο έλεγχος στις τρίχες της άτυχης Τζωρτζίνας θα δείξει αν και πόσο καιρό δίνονταν στο κορίτσι ουσίες όπως η κεταμίνη, ενώ όπως τόνισε, «από τον έλεγχο στην τρίχα, μπορεί να ανιχνευθεί και ο μεταβολιστής της κεταμίνης»





«Με την αναψηλάφηση της υπόθεσης των δύο πρώτων παιδιών, έχει γίνει κάτι πολύ σοφό σε ότι αφορά τους ιστούς που έχουν κρατηθεί από τις σορούς των παιδιών και μπορεί να γίνει και τοξικολογική ανάλυση», σημείωσε ο κ. Αλεξάνδρου.

Ερωτηθείς σχετικά με το πόρισμα για τα αίτια θανάτου της Ίριδας και της Μαλένας, ο ιατροδικαστής απάντησε «πριν από το καλοκαίρι, κατ΄ εμέ, αποκλείεται να υπάρχει πόρισμα από τους κ. Καρακούκη και Καλόγρηα».

Ο ιατροδικαστής τόνισε πως «η έρευνα για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών μπορεί να δώσει στοιχεία για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, όπως μπορεί η έρευνα για τον θάνατο της Τζωρτζίνας να δώσει στοιχεία για τον θάνατο των άλλων παιδιών. Στην ιατροδικαστική είναι τόσο πολλά τα στοιχεία, που μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και δια της εις άτοπον απαγωγής».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχει συγχώρεση για όσα έκανα (βίντεο)

Τουρκία: ο Ερντογάν εγκαινίασε αεροδρόμιο χτισμένο πάνω στην θάλασσα (εικόνες)

Ηράκλειο: Ο “χάρτης” της Κρήτης με... 37000 καλιτσούνια στο ρεκόρ Γκίνες (εικόνες)