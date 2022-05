Αθλητικά

Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Νίκη οι “πράσινοι”, στην Α2 ο “Γηραιός”

Πάτησε... γκάζι στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός και υπέταξε στο Ιβανώφειο τον μαχητικό Ηρακλή.



Πάτησε... γκάζι στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός και υπέταξε με 81-59 σήμερα στο Ιβανώφειο, για την 26η αγωνιστική της Basket League, τον μαχητικό, εξαιτίας του Μάικ Χένρι, και ελλιπή (έπαιξε ουσιαστικά με 7 παίκτες), Ηρακλή. Αποτέλεσμα που δε διαφοροποιεί τη θέση του στη βαθμολογία (2ος στην κανονική διάρκεια), οδηγεί, όμως, σε υποβιβασμό τον «Γηραιό». Οι «πράσινοι» ξεμπέρδεψαν με το παιχνίδι χάρις στην παρουσία στο παρκέ των Ντάριλ Μέικον (21π., 5 ασ.), Ιωάννη Παπαπέτρου (21π.), Οκάρο Γουάιτ (21π., 7 ριμπ., 2 κλ.). Ολος ο Ηρακλής ήταν ο Μάικ Χένρι (24π., οι 21 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, 9 ριμπ., 2κλ., 1 κοψ.).

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 41-41, 50-59, 59-81

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο ματς, προηγήθηκε με 4-14 στο 4’, οι «κυανόλευκοι», όμως, με τους Χένρι, Γκάρετ να είναι επιβλητικοί, πήραν τα ηνία στο 6’ με 15-14. Με τη συνδρομή του Πετανίδη, οι Θεσσαλονικείς ήταν μπροστά στο σκορ και στο 13’ (27-23). Το ματς πήγε σε ισορροπία (15’ 29-29, 20’ 41-41, 24’ 47-47), με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει στο 29’ με 50-59 και να μην κοιτάει από εκείνο το σημείο και μετά τον αντίπαλό του, με δεδομένο πως για τον Ηρακλή κουράστηκε ο Χένρι και δεν μπορούσε να παλέψει περισσότερο.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σταμάτης 6 (1), Χένρι 24 (1), Γκάρετ 12, Φίλλιος 3 (1), Εϊμπραμς 9 (2), Αργυρούλης, Χαριτόπουλος, Πετανίδης 5, Παπαδάκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μέικον 21 (3), Παπαγιάννης 8, Παπαπέτρου 21 (4), Γουάιτ 21 (1), Σαντ-Ρος 5 (1), Σίβα, Μποχωρίδης, Κασελάκης 3 (1), Γιόβιτς, Χουγκάζ, Μαντζούκας 2

