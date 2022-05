Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Νίκη γοήτρου για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Ο ΠΑΟΚ πήρε με άνεση την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ στο PAOK Sports Arena.



Ηθελε περισσότερο το θετικό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ και το πήρε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για την 26η αγωνιστική της Basket League, με άνεση, απέναντι στην ΑΕΚ. Κέρδισε με 96-72, επίτευγμα ευεργετικό για το γόητρό του, καθώς το Λαύριο δεν νίκησε (όπως τον εξυπηρετούσε) το Περιστέρι, με συνέπεια ο «Δικέφαλος του Βορρά» να τερματίσει 9ος και να μην έχει φέτος συμμετοχή στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου οι Θεσσαλονικείς είδαν τον Ντιμίτρι Ρίβερς να φεύγει τραυματίας υποβασταζόμενος από το παρκέ. Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Τζερμέιν Λοβ (23π., 5 ασίστ, 1 κόψιμο). Δίπλα στον Αμερικανό γκαρντ στάθηκαν άξια οι Βλάντο Γιάνκοβιτς (14π., 3 ριμπ.), Ντέιβιντ ΝτιΛίο (16π., 3 κλεψίματα), Νέιτ Ρένφρο (9 π., 11 ριμπ., 2 κλεψ., 2 κοψ). Ξεχώρισαν για την ΑΕΚ, η οποία έχει την 4η θέση στη βαθμολογία, οι Αντριου Ράουτινς (15π., με 5/9 τρίποντα), Ιαν Χάμερ (14π., 6 ριμπ., 1 κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 49-36, 74-55, 96-72

Αμυντική και επιθετική αποτελεσματικότητα έδωσαν το έλεγχο και το προβάδισμα στο σκορ για τον ΠΑΟΚ από την αρχή της αναμέτρησης. Περιορίζοντας την Ενωση, με συνέπεια τα πολλά λάθη από την τελευταία (11 στο πρώτο ημίχρονο) και με Γιάνκοβιτς, ΝτιΛίο, Ρένφρο, Λοβ να βάζουν με άνεση την μπάλα στο καλάθι, οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν στο 6’ με +12 (16-4). Απόσταση που στο 7’ πήγε στο +14 (20-6) και στο 14’, με τη συνδρομή των Χριστοδούλου, Ρίβερς, στο +17 (34-17).

Η εκτελεστική δεινότητα του Ράουτινς από τα 6.75 (4/5 τρίποντα), επέτρεψε στην ΑΕΚ να πλησιάσει στους 7 πόντους (38-31), οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν», όμως, με επιμέρους 14-5 και ξέφυγαν εκ νέου με +16 στο 21’ (52-36). Οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν, στα μισά της τρίτης περιόδου, στους 6 πόντους (55-49), αλλά τα αντανακλαστικά του ΠΑΟΚ λειτούργησαν -ξανά- άμεσα, με συνέπεια το 68-53 στο 28’, με τη διαφορά να πηγαίνει στο +19 (74-55), δευρερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν η τελευταία περίοδος, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει τη διαφορά στη μέγιστη τιμή, το +26, στο 34’ (87-61).

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Λοβ 23 (2), ΝτιΛίο 16 (4), Μάντζαρης 2, Γιάνκοβιτς 14, Ρένφρο 9, Ρίβερς 7 (1), Λι 2, Γκριν 3 (1), Χριστοδούλου 9 (1), Καμαριανός 2, Καμπερίδης 3 (1), Τολιόπουλος 6

ΑΕΚ (Κούρο Σεγκούρα): Κολόμ 10 (2), Πετρόπουλος 2, Ανγκόλα 4, Κουζέλογλου 4, Χάμερ 14, Λάνγκφορντ 4, Ράουτινς 15 (5), Φιλιππάκος 6, Καρλής 2, Μαυροειδής 4 Κόνιαρης 7 (1)

