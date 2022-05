Αθλητικά

Στίβος - Τεντόγλου: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο από το Αργοστόλι

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους αγωνίστηκε στο μίτινγκ «Βεργώτεια 2022» και με το άλμα του ισοφάρισε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.



Μεγάλα άλματα ακόμη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του «βγάζει» πλέον ο Μίλτος Τεντόγλου, που μοιάζει να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του (για αυτή την εποχή). Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους αγωνίστηκε σήμερα στο μίτινγκ «Βεργώτεια 2022» στο Αργοστόλι και «προσγειώθηκε» στα 8,36μ., ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο (τόσο έχει και ο Ινδός Μουραλί Σρεεσενκάρ). Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι έφτασε σε αυτό το άλμα στην τέταρτη και τελευταία του προσπάθεια, ενώ νωρίτερα είχε και μία προσπάθεια στα 8,17μ.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον σημερινό αγώνα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να βγει καλύτερη επίδοση. Είχα κάποια προβληματάκια με τον αέρα. Ξεκίνησα χάλια τον αγώνα μου, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα βελτιωνόμουν. Δεν ήθελα να πιέσω παραπάνω. Σε αυτούς τους αγώνες δεν κάνω όλα τα άλματα και δεν πηδάω με όλη μου τη φορά. Και αυτό γιατί έχουν κυρίως προπονητικό χαρακτήρα. Θα είμαι στην κατάσταση που θα ήθελα στους αγώνες του εξωτερικό», δήλωσε ο Τεντόγλου, που για μία ακόμη φορά φέτος έγινε αντικείμενο θαυμασμού, κυρίως από τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, που έσπευσαν να του μιλήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί του και να πάρουν αυτόγραφο.

Πολύ καλός αγώνας έγινε στη σφαιροβολία των Ανδρών, με τον Τάσο Λατιφλάρι και τον Οδυσσέα Μουζενίδη να πλησιάζουν τα 20 μέτρα. Ο Λατιφλάρι βελτίωσε το ρεκόρ του, αφού είχε καλύτερη προσπάθεια στα 19,93 μ. και κατέλαβε την δεύτερη θέση, ενώ τρίτος ήταν ο Μουζενίδης με 19,92 μ., επίδοση που ισοφαρίζει το ατομικό του ρεκόρ.

Κάτι παραπάνω από ικανοποιητική ήταν η παρουσία του Παναγιώτη Τριβυζά στη διοργάνωση. Ο αθλητής αρχικά επικράτησε στα 100μ. με 10.38 κι έπειτα αναδείχθηκε νικητής και στα 200μ. με 20.73.

