Καβάλα - Γυναικοκτονία: το “τελεσίγραφο” του δράστη στην φαρμακοποιό πριν τον φόνο (βίντεο)

Σοκ προκαλούν τα τελευταία μηνύματα που είχε στείλει στην άτυχη φαρμακοποιό, ο 55χρονος σύζυγός της, λίγες ώρες πριν πριν να την δολοφονήσει.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για τη ζωή της. Η άτυχη φαρμακοποιός είχε προσπαθήσει, να κρατήσει μακριά της, τον 55χρονο σύζυγό της, αφού δεν άντεχε άλλο την βία που βίωνε κοντά του.

Η εφημερίδα «Real News» δημοσιεύει τα μηνύματα που έστελνε ο καθ’ ομολογίαν του δολοφόνος στο θύμα του, μόλις 48 ώρες, πριν από τη δολοφονία.

55χρονος: Πώς είσαι σήμερα, μωρό μου; Μήπως το ξανασκέφτηκες για το διαζύγιο; Θέλω να πιστεύω ότι μετάνιωσες, ότι άλλαξες γνώμη και πως δεν θες να χωρίσουμε.

Φαρμακοποιός: Σε παρακαλώ, μη μου στέλνεις τέτοια μηνύματα. Την απόφασή μου την έχω πάρει και δεν αλλάζει. Σε παρακαλώ, προχώρησε τη διαδικασία με τη δικηγόρο σου.

Ο 55χρονος, είχε ραντεβού με τον δικηγόρο του στις 6 Μαΐου, μία ημέρα δηλαδη μετά τη δολοφονία. Φαίνεται πως τα μηνύματα αυτά, ήταν η τελευταία ευκαιρία που έδινε στην 43χρονη, ώστε να μην της αφαιρέσει την ζωή.

Πριν παντρευτεί την άτυχη Αΐντα, σύμφωνα με πληροφορίες από τον συνήγορο της οικογένειας της άτυχης φαρμακοποιού, ο συζυγοκτόνος είχε σχέσεις με άλλες τέσσερις γυναίκες, τις οποίες φέρεται να είχε κακοποιήσει λεκτικά και σωματικά.

Σύμφωνα μάλιστα με το οικογενειακό περιβάλλον της 43χρονης, ο σύζυγός της, ασκούσε βία τόσο στην ίδια όσο και στα δύο τους παιδιά, ηλικίας έξι και δέκα ετών, την επιμέλεια των οποίων πλέον διεκδικεί ο αδελφός της αδικοχαμένης φαρμακοποιού.

Τα δύο αγοράκια προς το παρόν φιλοξενούνται στον παππού και στην γιαγιά τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αναλάβει την επιμέλεια ο αδελφός της 43χρονης.

