Αλίκη Βουγιουκλάκη - “Η Αλίκη στο ναυτικό'”: Πως είναι σήμερα το σπίτι που έμενε στην ταινία (εικόνες)

Θα πάθετε "σοκ" μόλις δείτε πώς είναι σήμερα το σπίτι από την ταινία ''Η Αλίκη στο ναυτικό''¨.

Από τις πιο κλασικές και αγαπημένες ελληνικές ταινίες, είναι εκείνη στην οποία η Αλίκη Βουγιουκλάκη μπαίνει στο ναυτικό, για να δει τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάνει την θητεία του.

Πιο συγκεκριμένα, στο σενάριο της ταινίας "Η Αλίκη στο ναυτικό",. η Αλίκη (Αλίκη Βουγιουκλάκη) είναι κόρη του Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Δημήτρη (Λάμπρος Κωνσταντάρας). Συναντάει τον δόκιμο Κώστα (Δημήτρης Παπαμιχαήλ) κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού της στον Πόρο και τον ερωτεύεται, χωρίς να γνωρίζει ότι ειναι δόκιμος.

Δίνουν ραντεβού για να συναντηθούν, αλλά επειδή κανείς δεν τα καταφέρνει να έρθει (λόγω του πατέρα της Αλίκης και οι δύο) στέλνουν τους φίλους τους, αλλά οι φίλοι τους δεν ξέρουν ο ένας τον άλλο, δεν καταφέρνουν να συναντηθούν και έτσι η Αλίκη και ο Κώστας νομίζουν ότι δεν θα ξανασυναντηθούν ποτέ. Συναντιούνται όμως ξανά στον καλοκαιρινό χορό της Σχολής Δοκίμων, όπου ο ένας μαθαίνει ποιος είναι πραγματικά ο άλλος. Στη συνέχεια, η σχολή των δοκίμων πρόκειται να πάει ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Όταν η Αλίκη το μαθαίνει αυτό προσπαθεί να βρει αφορμή να μπει στο πλοίο.

Έτσι βγάζει την βαλίτσα του πατέρα της από το αυτοκίνητο και καταφέρνει με αφορμή την βαλίτσα να μπει στο πλοίο. Επισκέπτεται τον Κώστα στο πλοίο, όπου και εγκλωβίζεται με τη θέληση της, καθώς αυτό σαλπάρει. Αφού βγει από τη σωσίβια λέμβο όπου κρυβόταν, μεταμφιέζεται σε ναύτη για να μη γίνει αντιληπτή. Η παρουσία της Αλίκης στο πλοίο γίνεται πηγή αρκετών κωμικών γεγονότων με έναν ναύτη για τον Άλκη και τα δύο φουστάνια και το καπέλο της Αλίκης. Στο τέλος, όμως, η Αλίκη παντρεύεται τον Κώστα. Το σπίτι στο οποίο μένει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία, μαζί με τους γονείς της, επισκέφθηκε πρόσφατα..

Ο Μάκης Δελαπόρτας μοιράστηκε την Τετάρτη στην εκπομπή "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, άγνωστες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι όπως του τις διηγήθηκαν οι μεγάλοι αστέρες του.

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ είπε χαρακτηριστικά ότι "στις πρώτες τους ταινίες δεν μίλαγαν στα περισσότερα γυρίσματα, υπήρχε μία αντιπαλότητα. Ο Δημήτρης είχε τσαγανό, δεν ανεχόταν πολλά - πολλά" και πως στην ταινία "Η Αλίκη στο ναυτικό", είχαν πολλά προβλήματα

"Σταμάτησαν τα γυρίσματα για έξι μήνες εξαιτίας ενός καυγά. Ο Σακελλάριος τους τα έφτιαξε γιατί διαφορετικά δεν θα έβγαινε σωστά η ταινία, πώς θα έκαναν τους αγαπημένους. Έλεγαν "ναι" στις ταινίες γιατί τους ήθελε ο κόσμος μαζί. Όταν έκανε ο Παπαμιχαήλ ταινία μόνος του, τα εισιτήρια έπεφταν, όταν έκανε με την Αλίκη ανέβαιναν. Ο κόσμος τους ήθελε μαζί", είπε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε εικόνες απο το σπίτι στο οποίο έμενε στην ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη, στο fthis.gr

