ΝΑΤΟ - Δένδιας: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να καλοδεχθεί Σουηδία και Φινλανδία

Τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ. Επίθεση Τσαβούσογλου σε Φινλανδία και Σουηδία.



Η Ελλάδα είναι «έτοιμη να καλοδεχθεί τη Σουηδία και τη Φινλανδία στη ΝΑΤΟϊκή οικογένεια» και πιστεύει ότι «έχουν πολλά να προσφέρουν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο δείπνο εργασίας της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Προσβλέπω σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δείπνο. Το κύριο μενού θα είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για όλες τις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, η υποδοχή της Σουηδίας και της Φινλανδίας», δήλωσε ο κ. Δένδιας και επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά «εξαιρετικές σχέσεις» με τις δύο χώρες, οι οποίες είναι επίσης μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κατά συνέπεια, η ελληνική πλευρά έχει σαφέστατη τοποθέτηση. Είμαστε έτοιμοι να καλοδεχτούμε τη Σουηδία και τη Φινλανδία στη ΝΑΤΟϊκή οικογένεια. Πιστεύουμε ότι έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν»,πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Τσαβούσογου: Εξωφρενικό οι σύμμαχοι μας να στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση του ΡΚΚ

«Εξωφρενικό και απαράδεκτο οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας να στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση του ΡΚΚ», δήλωσε, από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφερόμενος στις επιφυλάξεις της 'Αγκυρας σχετικά με ενδεχόμενη ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας, οι οποίες, όπως είπε, «στηρίζουν ανοιχτά και έχουν σχέσεις με το ΡΚΚ, το οποίο είναι τρομοκρατική οργάνωση».

«Η Τουρκία στήριζε από την αρχή την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ. Ακόμη και όταν κάποιοι ήταν εναντίον της ένταξης κάποιων χωρών στην περιοχή μας και στα δυτικά Βαλκάνια, εμείς στηρίξαμε την ένταξή τους. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι ένωση ή διεθνής οργανισμός, είναι συμμαχία. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά και η αλληλεγγύη, όταν την χρειάζονται οι σύμμαχοι», δήλωσε ο κ. Τσαβούσογλου, προσερχόμενος στο δείπνο εργασίας της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο και τόνισε ότι «αυτές οι δύο χώρες στηρίζουν ανοιχτά και έχουν σχέσεις με το ΡΚΚ, το οποίο είναι τρομοκρατική οργάνωση, καθημερινά επιτίθεται στα στρατεύματά μας - ακόμη και χθες χάσαμε έναν στρατιώτη στο έδαφός μας». Επομένως, συνέχισε, «είναι απαράδεκτο και εξωφρενικό ότι οι φίλοι και σύμμαχοί μας στηρίζουν αυτή την τρομοκρατική οργάνωση».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ακόμη ότι «λόγω του αγώνα της Τουρκίας εναντίον αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, έχουν επιβληθεί περιορισμοί εξαγωγών στα προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας που εισάγουμε από συμμάχους μας και κάποιες χώρες που σχεδιάζουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ», για να υπογραμμίσει ότι «για αυτό η μεγάλη πλειοψηφία του τουρκικού λαού είναι κατά της ένταξης αυτών των χωρών και μας ζητά να εμποδίσουμε αυτή την ένταξη». Σημείωσε πάντως ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν με τους συμμάχους και τις δύο ενδιαφερόμενες χώρες.

