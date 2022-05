Αθλητικά

Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας της χάρισε το Κύπελλο Αγγλίας

Ο Κώστας Τσιμίκας έγραψε ιστορία με την φανέλα της Λίβερπουλ. Με το εύστοχο πέναλτι που εκτέλεσε στη διαδικασία των πέναλτι χάρισε τη νίκη στους «κόκκινους».



Ο Κώστας Τσιμίκας έγραψε ιστορία με την φανέλα της Λίβερπουλ στον 141ο τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο διεθνής αριστερός μπακ πέρασε αλλαγή στον καταληκτικό αγώνα με την Τσέλσι στο 111΄ και με το εύστοχο πέναλτι που εκτέλεσε (οι δυο φιναλίστ έμειναν στο 0-0 στα 90 λεπτά και στην παράταση) στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» (το 14ο στη σειρά) χάρισε τη νίκη στους «κόκκινους» με 6-5 και το 8ο τρόπαιο του συλλόγου.

Ένας τελικός που θα μείνει αξέχαστος, όχι μόνο στους οπαδο ύς της Λίβερπουλ, στους παίκτες και στο τεχνικό τιμ, αλλά πολύ περισσότερο στον Κώστα Τσιμίκα, που με το εύστοχο πέναλτι που εκτέλεσε ήταν αυτός που έστειλε τους πάντες στον... έβδομο ουρανό.

Μπήκε αλλαγή λίγο πριν από το φινάλε της παράτασης και παρότι... κρύος ακόμη, πήρε μία μεγάλη ευθύνη μετά την απόκρουση του Άλισον στο πέναλτι του Μέισον Μάουντ. Ο Έλληνας διεθνής έστειλε αλλού τον Μεντί κι αλλού την μπάλα, η Λίβερπουλ πήρε το τρόπαιο και το Γουέμπλεϊ «σείστηκε» από τους πανηγυρισμούς των φίλων της ομάδας.

Remake του τελικού του League Cup στις 27/02/2022 ήταν και ο αποψινός του Κυπέλλου, με την Λίβερπουλ να «τιμωρεί» του «μπλε» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μόνο που τότε είχε νικήσει με 11-10 στα πέναλτι κι απόψε με 6-5!

Η Τσέλσι στον 5ο της τελικό Κυπέλλου μέσα στην τελευταία εξαετία και συνολικά 16ο στην Ιστορία της δεν κατάφερε να σηκώσει την... κούπα. Έμεινε στα 8 τρόπαια, όσα και η σημερινή της αντίπαλος, με τελευταίο αυτό του 2018 για την ομάδα του Τούχελ. Η χρονιά κλείνει χωρίς κανένα τρόπαιο για την Τσέλσι, μια χρονιά που «σημαδεύτηκε» από την αγοραπωλησία του συλλόγου.

Ο 15ος τελικός στην Ιστορία της Λίβερπουλ έφερε το 8ο Κύπελλο, μετα την τελευταία κατάκτησή της στη διοργάνωση το 2006. Οι «ρεντς» επέστρεψαν σε τελικό του FA Cup το 2012, ωστόσο ηττήθηκαν από την Τσέλσι. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ με τη σημερινή της επιτυχία παραμένει «ζωντανή» στο στόχο της που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση τεσσάρων τροπαίων, μετά από αυτό του League Cup και το σημερινό, διεκδικεί το πρωτάθλημα και το Champions League, όπου έχει προκριθεί στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφετινή είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι ίδιες δύο ομάδες (Τσέλσι και Λίβερπουλ) αναμετρώνται την ίδια αγωνιστική περίοδο στον τελικό του League Cup και του Κυπέλλου Αγγλίας. Η προηγούμενη φορά ήταν τη σεζόν 1992-93, όταν η Άρσεναλ επιβλήθηκε της Σέφιλντ Γουένσντεϊ και στους δύο τελικούς.

Τραυματίας αποχώρησε στο 33ο λεπτό του τελικού ο Μοχάμεντ Σαλάχ (πρόβλημα στον προσαγωγό) και, πλέον, άπαντες στη Λίβερπουλ «κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα» ενόψει του τελικού του Champions League στις 28 Μαΐου (Παρίσ) με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο ημίωρο της καταληκτικής αναμέτρησης, ο Αιγύπτιος σταρ των «κόκκινων» έπεσε μόνος του στο έδαφος έχοντας νιώσει τράβηγμα στον προσαγωγό του. Το ιατρικό τιμ έσπευσε αμέσως να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και σε συνεννόηση με τον παίκτη προτιμήθηκε ν΄ αντικατασταθεί άμεσα με τον Ντιόγκο Ζότα.

Κατά τη στιγμή της αλλαγής του ο Σαλάχ δεν έδειχνε να πονά, ωστόσο, οι εξετάσεις που θα κάνει θα δείξουν εάν θα είναι σε θέση να παίξει στο μεγάλο τελικό του «Παρκ ντε Πρενς».

Ο 141ος τελικός του FA Cup τελείωσε χωρίς τέρματα στην κανονική του διάρκεια, αποτέλεσμα εκ διαμέτρου αντίθετο με την εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Λίβερπουλ και Τσέλσι έχασαν πολλές και κλασικές ευκαιρίες στο 90λεπτο, με αποκορύφωμα τα δύο δοκάρια, πρώτα του Αλόνσο με το απευθείας φάουλ στο 48΄ κι ακολούθησε αυτό του Ζότα στο 84΄, με τον Πορτογάλο στράικερ των «κόκκινων» να μη μπορεί να σκοράρει προ κενής εστίας!

Όπως συνέβη και στις 27 Φεβρουαρίου, στο ίδιο γήπεδο, στον τελικό του League Cup, ο αγώνας οδηγήθηκε στην ημίωρη παράταση κι εν συνεχεία στα πέναλτι.

