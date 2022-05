Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα: Οι “πράσινοι” σφράγισαν το ευρωπαϊκό... διαβατήριο

Οι «πράσινοι» νίκησαν και τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των play off και συνέχισαν το αήττητο σερί τους.



Έπειτα από μια πενταετία εγχώριας «απομόνωσης» (τρία χρόνια τιμωρία, δύο χρόνια αγωνιστική «αδυναμία»), ο Παναθηναϊκός «σφραγίζει» ξανά τα ευρωπαϊκά... διαβατήριά του. Οι «πράσινοι» νίκησαν και τον ΠΑΣ Γιάννινα με 4-0 στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των play off, συνέχισαν το αήττητο σερί τους (5 νίκες, 4 ισοπαλίες στη σειρά των αγώνων κατάταξης) και «σφράγισαν» και μαθηματικά μία απ’ τις θέσεις που οδηγούν στον β’ προκριματικό γύρο του Europa Conference League της επόμενης περιόδου (2022/23). Οι Βιγιαφάνιες, Μαουρίσιο, Καρλίτος και Χουάνκαρ τα γκολ της «πράσινης» επικράτησης, με τον Παναθηναϊκό να κυνηγάει πλέον και τη 2η θέση στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (17/5).

Ενισχυμένος με τους Φραν Βέλεθ και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην ενδεκάδα του, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένος να πάρει το «τρίποντο» της... Ευρώπης και πίεσε ασφυκτικά τον ΠΑΣ, που παρατάχθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με πάρα πολλές ελλείψεις και προβλήματα της τελευταίας στιγμής τους Περέα και Καραχάλιο (γαστρεντερίτιδα).

Ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο γκολ στο 18’, όταν από κόρνερ του Γκατσίνοβιτς, ο Σένκεφελντ πήρε την κεφαλιά προς την εστία του εξουδετερωμένου Λοντίγκιν, όμως ο Λώλης έδιωξε πάνω στη γραμμή, προλαβαίνοντας και τον Παλάσιος που ήταν έτοιμος να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα... Δύο λεπτά αργότερα, από σέντρα του Γκατσίνοβιτς, ο Παλάσιος μπήκε «σφήνα» στην περιοχή του ΠΑΣ και βγήκε πρώτος στην μπάλα με κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ.

Στο 27’ ο Λοντίγκιν έκανε διπλή επέμβαση, πρώτα σε πανέξυπνο τακουνάκι του Παλάσιος από τα 5 μέτρα και μετά σε μακρινό σουτ του Βέλεθ, ενώ ένα λεπτό μετά έδιωξε καταπληκτικά στο «παραθυράκι» του την κεφαλιά του Βέλεθ, έπειτα από κόρνερ του Αϊτόρ.

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού καρποφόρησε εντέλει στο 38’, όταν από πολύ ωραίο συνδυασμό των «πράσινων» από τα αριστερά, ο Χουάνκαρ «σέρβιρε» χαμηλά προς τον Αϊτόρ που έπιασε «αέρα», αλλά ο επερχόμενος Βιγιαφάνιες με άψογο πλασέ στο «παράθυρο» έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε ακόμη πιο πιεστικά στο δεύτερο ημίχρονο για να «τελειώσει» το ματς, απέναντι σε έναν ΠΑΣ Γιάννινα που είχε πολύ παθητική συμπεριφορά και δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Στο 47’ ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν πλάσαρε καλά με το αριστερό, ενώ στο 51’ η προσπάθεια του Αϊτόρ που βρέθηκε σε θέση βολής, κόντραρε την τελευταία στιγμή από τον Σάλιακα κι έφυγε κόρνερ. Στο 62’ από κόρνερ του Αϊτόρ, η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα, ο οποίος σούταρε, αλλά ο Παντελάκης έβαλε σωτήρια το πόδι του γλιτώνοντας την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση.

Έξι λεπτά αργότερα (68’) ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δεύτερο γκολ. Από ωραίο κατέβασμα και πάσα του Καρλίτος, ο Μαουρίσιο (που είχε μπει στο γήπεδο στο 57’) έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ με εξωτερικά φάλτσα, αιφνιδίασε τον Λοντίγκιν κι έκανε το 2-0 για τους «πράσινους».

Στο 71’ ο Κουρμπέλης με υπέροχη κάθετη πάσα βρήκε τον Καρλίτος, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα κι έκανε το 3-0, μέσα σε αποθέωση. Ήταν το πρώτο γκολ του Ισπανού επιθετικού έπειτα από 5 μήνες και 3 μέρες, καθώς είχε βρει δίκτυα για τελευταία φορά στις 11 Δεκεμβρίου 2021, στο 2-0 επί του Ατρόμητου.

Το... κερασάκι στην τούρτα για τους «πράσινους» μπήκε στο 87ο λεπτό, με μακρινό, αριστερό σουτ του Χουάνκαρ, ο οποίος δοκίμασε με τη μία το σουτ, μετά την απόκρουση της άμυνας του ΠΑΣ, αιφνιδιάζοντας τον Λοντίγκιν και «σφραγίζοντας» το τελικό 4-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (75’ Σάρλια), Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες (57’ Μαουρίσιο), Παλάσιος (75’ Χατζηγιοβάνης), Γκατσίνοβιτς (57’ Καρλίτος), Αϊτόρ, Μακέντα (66’ Κουρμπέλης).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Κάργας, Οικονομόπουλος, Λώλης (60’ Μπρένερ), Λιάσος, Στάνκο, Ντομίνγκεθ (46’ Σιόντης), Σνάιντερ, Κύρκος (60’ Κόντε).

