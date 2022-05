Αθλητικά

Άρης - ΑΕΚ: Με ανατροπή στην Ευρώπη οι Θεσσαλονικείς

Με τη νίκη επί της ΑΕΚ ο Αρης εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League.

Πραγματοποιώντας μια απίθανη ανατροπή από το 78ο λεπτό μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, ο Άρης επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 9η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Χερμάν Μπούργος εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League, καθιστώντας ουσιαστικά αδιάφορη την τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Τρίτη (17/5). Λουίς Πάλμα (78'), Ντάνιελ Μαντσίνι (85') και Ματέο Γκαρσία (90'+3') υπέγραψαν την ανατροπή για τον Άρη που είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από τα δύο γκολ του Λιβάι Γκαρσία (53', 59').

Η κρισιμότητα του αγώνα έκανε τις δύο ομάδες πολύ επιφυλακτικές. Μετά το 20λεπτο όμως, η ΑΕΚ είχε ένα εκρηκτικό τρίλεπτο, με τις προσπάθειες των Νταμιάν Σιμάνσκι, Στίβεν Τσούμπερ και, κυρίως, με τον Λιβάι (21') να αστοχεί σε ανυπεράσπιστη εστια έπειτα από γύρισμα του Λάζαρου Ρότα. Η πρώτη απόπειρα για τους γηπεδούχους ήρθε από τον Μαντσίνι στο 28', χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Μέχρι που φτάσαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με το αριστερό σουτ του Ιτούρμπε από κοντινή απόσταση να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη ένταση, με την ΑΕΚ να βρίσκει το γκολ στο 53ο λεπτό: ο Γιώργος Τζαβέλλας έκανε το γέμισμα, ο Λιβάι έβαλε το σώμα του προ του Σαλέμ Εμπακατά και με διαγώνιο σουτ, δοκάρι και μέσα, έκανε το 0-1. Έξι λεπτά αργότερα, με διπλή προσπάθεια κι έπειτα από σέντρα του Τσούμπερ, ο διεθνής από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο σκόραρε εκ νέου, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στον «Δικέφαλο». Στο 64' ο Ρόμπερτ Μάντεν υπέδειξε αρχικά πέναλτι, όταν το σουτ του Πάλμα βρήκε στον αγκώνα του Εχσάν Χατζισαφί, ωστόσο ο Σκωτσέζος, το πήρε πίσω, βλέποντας ξανά τη φάση στο VAR.

Ο Χερμάν Μπούργος τα έπαιξε όλα για όλα με τις αλλαγές του. Και μια εξ αυτών, ο Πάλμα, τον δικαίωσε στο 78', μειώνοντας με το αριστερό έπειτα από όμορφη ατομική ενέργεια. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, ο Στανκοβιτς έδιωξε το φάουλ του Πάλμα και την κεφαλιά του Φαμπιάνο Λέισμαν, αλλά από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Μαντσίνι ισοφάρισε από κοντά σε 2-2 στο 85'. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, από ενέργεια του Αμπουμπακάρ Καμαρά, η μπάλα έφτασε στον Ματέο Γκαρσία. Αρχικά το σουτ βρήκε στην αριστερή δοκό του Στάνκοβιτς, αλλά στην επαναφορά δε λάθεψε για το τελικό 3-2 μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού.

Ο Άρης για τέταρτη σερί χρονιά θα παίξει στην Ευρώπη, αφήνοντας την ΑΕΚ εκτός και μάλιστα τη σεζόν που θα μπει στο νέο της γήπεδο.

Κίτρινη κάρτα δέχθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα ο γενικός αρχηγός του Άρη, Θωμάς Ναζλίδης. Με το τελευταίο σφύριγμα υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα σε παίκτες και παράγοντες των δύο ομάδων χωρίς ωστόσο να υπάρξουν παρατράγουδα.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Σέρχιο Αραούχο τιμήθηκε από τη Δομή «Εις το Όνομα του Άλκη», για τον τρόπο, που και ο ίδιος ο Αργεντινός επιθετικός τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Σούντγκρεν (62' Σάκιτς), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Εμπακατά, Ματίγια, Ντουκουρέ, Μαντσίνι (88' Γκάμα), Μπερτόγλιο (61' Ματέο), Ιτούρμπε (61' Πάλμα), Καμαρά(90'+6' Δεληζήσης).

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί(86' Τάνκοβιτς), Σιμάνσκι, Κριχόβιακ, Μάνταλος (82' Μοχαμάντι), Άμραμπατ, Λιβάι (87' Αραούχο), Τσούμπερ (90'+2' Ανσαριφάρντ).

