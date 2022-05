Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ισοπαλία πριν την “ερυθρόλευκη” φιέστα

Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν περισσότερο το μυαλό στην φιέστα και αυτοί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου.

Φιέστα τίτλου... με ισοπαλία έκανε στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος, 1-1 με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των play off της Super League.

Η γιορτή του Ολυμπιακού για το 47ο πρωτάθλημα διεξήχθη αμέσως μετά τον αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την αποθέωση από τον κόσμο τους παρά το γεγονός ότι νωρίτερα δεν είχαν καταφέρει να τους «αποζημιώσουν» με νίκη γοήτρου επί του «Δικεφάλου του Βορρά», που έμεινε αήττητος στο Φάληρο, όπως είχε συμβεί και στο δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου, με το ίδιο ακριβώς σκορ (τότε στην παράταση).

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Οι Θεσσαλονικείς αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό πήραν το προβάδισμα με το πλασέ του Φιλίπε Σοάρες.

Από κει και πέρα ο Ολυμπιακός πίεσε και κατάφερε πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 41΄ να φτάσει στην ισοφάριση με το δεύτερο γκολ του Ζοάο Καρβάλιο στο πρωτάθλημα, μετά από ασίστ του Ανδρούτσου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Μπαγκαλιάνης (46' Μανωλάς), Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Κανέ, Κούντε (71' Εμβιλά), Ροντρίγκες (84' Βαλμπουενά), Καρβάλιο, Φαντιγκά (58' Λόπες), Τικίνιο (71' Ελ Αραμπί).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε (87' Τέιλορ), Κρέσπο, Ίνγκασον, Τσαούσης, Κούρτιτς, Σβαμπ, Σοάρες (71' Ελ Καντουρί), Μιτρίτσα (76' Μπίσεσβαρ), Ζίβκοβιτς, Τσόλακ (71' Άκπομ).

