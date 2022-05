Αθλητικά

Basket League: Ο Απόλλων Πατρών έστειλε τον Άρη... στον Παναθηναϊκό

Την τελική μορφή στα ζευγάρια των πλέι οφ διαμόρφωσε ο τελευταίος αγώνας στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Basket League.

Αν και βαθμολογικά αδιάφορος, ο Απόλλων Πατρών νίκησε 74-73 τον Αρη στο κλειστό της Περιβόλας, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 26ης αγωνιστικής και της κανονικής περιόδου στη Basket League.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης στην έβδομη θέση της κατάταξης, πίσω από Προμηθέα και Λάρισα, και τους... έστειλε πάνω στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό στην Α΄ φάση των πλέι-οφ. Ο Σίμονς πέτυχε το νικητήριο τρίποντο για την αχαϊκή ομάδα, έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ ο Τζούστον ήταν ο κορυφαίος των ηττημένων (25π., 12ρ.), αλλά και ο... μοιραίος στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 10-9, 29-29, 53-46, 74-73

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι δύο ομάδες έδωσαν... ρεσιτάλ αστοχίας και κακών επιλογών (ιδιαίτερα στην εναρκτήρια περίοδο), χωρίς καμία να καταφέρει να πάρει αξιόλογο προβάδισμα, ο Απόλλων μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και, με «αιχμές του δόρατος» τους Μήτρου-Λονγκ και ΜακΛιν, προηγήθηκε 41-34 στο 25΄ και 53-46 στο 30΄, για να φτάσει στο +8 (58-50) στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Σε εκείνο το σημείο, ένα προσωπικό ξέσπασμα του Τζούστον με εννέα συνεχόμενους πόντους έφερε τον Αρη μπροστά στο σκορ (59-58 στο 34΄) και όλα ξεκινούσαν απ΄την αρχή.

Οι φιλοξενούμενοι φάνηκε να πλησιάζουν στη νίκη, όταν το τρίποντο του Κάουαν στα 31΄΄ τους έδωσε «αέρα» τεσσάρων πόντων (73-69), αλλά ο Απόλλων πέτυχε στο τέλος την ανατροπή. Ο Μήτρου-Λονγκ μείωσε με δύο βολές, ο Τζούστον έκανε λάθος και ο Σίμονς με τρίποντο, έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, διαμόρφωσε το τελικό 74-73. Ο Αρης είχε μία τελευταία ευκαιρία, αλλά ο Ντέιβις έκλεψε τη μπάλα και «σφράγισε» τη νίκη γοήτρου των «μελανόλευκων».

Διαιτητές: Κορομηλάς, Τσολάκος, Ζιώγας

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Μπόγρης, Τσαλμπούρης 11 (1), Σίμονς 10 (2), Δίπλαρος 1, ΜακΛιν 18 (4), Τσιακμάς, Διαμαντάκος, Μολφέτας, Ντέιβις 11 (7ρ.), Μήτρου-Λονγκ 23 (5/7τρ.)

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 15 (4/6τρ., 12ασ.), Λόκετ 6, Νετζήπογλου 6, Ουίλιαμς 3 (1), Κέλι 12 (8ρ., 5ασ.), Τζούστον 25 (2τρ., 12ρ.), Καμαράς, Σχίζας 1, Πουλιανίτης 5 (1), Κώττας.

