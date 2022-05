Αθλητικά

Basket League: Τα ζευγάρια στα πλέι οφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, διαμορφώθηκε η τελική εικόνα για την πρώτη φάση των πλέι οφ στην Α1.

Ολοκληρώθηκε απόψε η κανονική περίοδος της Basket League και παράλληλα οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια της Α΄ φάσης των πλέι-οφ, τα οποία είναι τα εξής:

Ολυμπιακός-Περιστέρι

Παναθηναϊκός-Αρης

Κολοσσός Ρόδου-Λάρισα

ΑΕΚ-Προμηθέας Πάτρας

Πως διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια

Με την 17η συνεχόμενη νίκη του και 23η σε 24 αγώνες, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Basket League. Σε μία άτυπη «πρόβα τζενεράλε» ενόψει του επερχόμενου φάιναλ-φορ της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν στο ΣΕΦ του Κολοσσού Ρόδου με 93-74 και, μετά το Βελιγράδι, θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά των πλέι-οφ το Περιστέρι. Ο Βεζένκοφ πέτυχε 16π. σε μία περίοδο (την τρίτη), ο Σλούκας μοίρασε 15 ασίστ, μέχρι και ο παροπλισμένος Εϊσι βρήκε χρόνο συμμετοχής και σημείωσε 9 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Αν και βαθμολογικά αδιάφορος, ο Απόλλων Πατρών νίκησε 74-73 τον Αρη στο κλειστό της Περιβόλας, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 26ης αγωνιστικής και της κανονικής περιόδου στη Basket League.