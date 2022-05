Κόσμος

Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Αναφορές για νεκρούς. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.



Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μπάφαλο της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση ενόπλου , όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Tοπικοί αξιωματούχοι και μάρτυρες της Νέας Υόρκης, αναφέρουν ότι πρόκειται για μαζικό πυροβολισμό.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο twitter δείχνουν ότι η αστυνομία έβαλε χειροπέδες σε έναν ύποπτο.

????#DEVELOPING: Photo from scene shows one person in custody; Cannot confirm if this is the shooter pic.twitter.com/YnFo6fPUiY

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) May 14, 2022

Η κυβερνήτης της πολιτείας δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά το περιστατικό και ζήτησε από όσους βρίσκονται στο Μπάφαλο να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και των τοπικών αξιωματούχων.