Τελικός Eurovision: η Αμάντα Γεωργιάδη και το “Die together” εντυπωσίασαν τους θεατές (βίντεο)

Καταχειροκροτήθηκε η Αμάντα Γεωργιάδη ερμηνεύοντας το τραγούδι της στον τελικό της Eurovision.



Εντυπωσίασε το κοινό η Αμάντα Γεωργιάδη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Die Together», στον τελικό του 66ου μουσικού διαγωνισμού Eurovision που διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας.

Η Αμάντα Γεωργιάδη παρουσιάστηκε στην 17η θέση, μετά από το Βέλγιο και πριν από την Ισλανδία. Το κομμάτι μια συναισθηματική και ταυτόχρονα δυναμική μπαλάντα, που αφηγείται μια ιστορία αγάπης, σαν ένα όνειρο σε μπλε φόντο, μέσα από τα μάτια της ερμηνεύτριας, μάγεψε το κοινό, το οποίο καταχειροκρότησε την εκπρόσωπο της Ελλάδας.

Τη σκηνοθεσία της σκηνικής εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, επιμελήθηκε την ενδυματολογική εμφάνιση της Αμάντας. Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών:

1. Τσεχία

2. Ρουμανία

3. Πορτογαλία

4. Φινλανδία

5. Ελβετία

6. Γαλλία

7. Νορβηγία

8. Αρμενία

9. Ιταλία

10. Ισπανία

11. Ολλανδία

12. Ουκρανία

13. Γερμανία

14. Λιθουανία

15. Αζερμπαϊτζάν

16. Βέλγιο

17. Ελλάδα

18.Ισλανδία

19. Μολδαβία

20. Σουηδία

21. Αυστραλία

22. Ηνωμένο Βασίλειο

23. Πολωνία

24. Σερβία

25. Εσθονία

