Τελικός Eurovision 2022: Η Ουκρανία η μεγάλη νικήτρια

Στην όγδοη θέση η Ελλάδα που πήρε έξι δωδεκάρια από τις επιτροπές. Δεύτερο το Ηνωμένο Βασίλειο και τρίτη η Ισπανία. Δείτε όλες τις συμμετοχές.

Η Ουκρανία με το Stefania των Kalush Orchestra ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision συγκεντρώνοντας συνολικά 631 βαθμούς.

Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη και το «Die Together» βρέθηκε στην 8η θέση με 215 βαθμούς. Η βαθμολογία της Ελλάδας διαμορφώθηκε λαμβάνοντας 158 βαθμούς από τις επιτροπές, καθώς έξι χώρες της έδωσαν 12 βαθμούς και δύο 10, ενώ 57 βαθμούς πήρε από τους τηλεθεατές.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο με 466 βαθμούς, την τρίτη θέση η Ισπανία με 459 βαθμούς, στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Σουηδία με 438 βαθμούς και την πεντάδα έκλεισε η Σερβία με 312 βαθμούς.

Ακολούθησε η Ιταλία με 268 και η Μολδαβία με 253 βαθμούς, ενώ την ένατη και δέκατη θέση κατέλαβαν η Πορτογαλία με 207 βαθμούς και η Νορβηγία με 182 βαθμούς αντίστοιχα.

Δείτε εδώ όλες τις εμφανίσεις του τελικού

