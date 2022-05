Κόσμος

Νέα Υόρκη: Μακελειό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ

Τουλάχιστον 10 νεκροί, αλλά και σοβαρά τραυματίες. Ο δράστης ήταν εξοπλισμένος με κάμερα και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με «κράνος στρατιωτικού τύπου».

Δέκα άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενόπλου μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, ενώ ο δράστης συνελήφθη, όπως μεταδίδει η εφημερίδα The Buffalo News επικαλούμενη αστυνομικές πηγές.

«Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από έναν ένοπλο που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε καραμπίνα, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο πολύ σοβαρά» αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, που επικαλείται αξιωματούχο της αστυνομίας.

Τουλάχιστον πέντε πτώματα βρέθηκαν στον χώρο στάθμευσης, ενώ τα υπόλοιπα θύματα ήταν μέσα στο κατάστημα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αστυνομική πηγή ανέφερε στην εφημερίδα ότι ο δράστης ήταν εξοπλισμένος με κάμερα και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με «κράνος στρατιωτικού τύπου». Οι αρχές ερευνούν εάν ο δράστης μετέδιδε ζωντανά την επίθεση, όπως αναφέρουν ορισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ταινία τρόμου, αλλά είναι όλα αληθινά», είπε ένας αστυνομικός στην εφημερίδα του Μπάφαλο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την πολύνεκρη επίθεση και προσεύχεται για τα θύματα, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

