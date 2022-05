Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Τζόκοβιτς στον τελικό της Ρώμης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «Νόλε» έκλεισε το «ραντεβού» με τον Έλληνα πρωταθλητή, πετυχαίνοντας την χιλιοστή νίκη της καριέρας του.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον μεγάλο τελικό του Internazionali BNL d'Italia.

Το νο1 της ATP επιβλήθηκε στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό του τουρνουά της Ρώμης με 2-0 σετ του Κάσπερ Ρούουντ (6-4, 6-3) και πήρε το «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα της Κυριακής (15/05), όπου θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με ανατροπή (2-1).

Ο «Νολε», ο οποίος έχει βρει ξανά... τα πατήματά του μετά την «περιπέτειά» του στην Αυστραλία, επιβλήθηκε του Νορβηγού κάνοντας break σε καθοριστικά σημεία των δύο σετ (στο πρώτο στο 9ο game και στο δεύτερο στο 7ο και στο 9ο) και διατηρώντας το σερβίς του πανηγύρισε τη μεγάλη του νίκη.

Η αποψινή ήταν η νίκη νούμερο 1.000 στην τεράστια καριέρα του Τζόκοβιτς, ο οποίος χρειάστηκε μία ώρα και 43 λεπτά για να προκριθεί στον τελικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Τελικός Eurovision 2022: Η Ουκρανία η μεγάλη νικήτρια

Νέα Υόρκη: Μακελειό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ