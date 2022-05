Οικονομία

ΑΑΔΕ -ποτά “μπόμπες”: Κατασχέθηκε πάνω από ένας τόνος σε γνωστό μπαρ

Οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατάσχεσαν την τεράστια ποσότητα σε γνωστό κέντρο της Ιεράς Οδού. Το παράνομο εμφιαλωτήριο ήταν στην ταράτσα του κτηρίου.

Ακόμα μία μεγάλη επιτυχία κατέγραψαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία. Πρόκειται για προϊόντα, που γνωστό κύκλωμα, το οποίο νοθεύει ποτά, ετοιμαζόταν να σπρώξει προς κατανάλωση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού.

Μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο, οι ράμπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρήκαν και κατέσχεσαν πάνω από ένα τόνο παράνομα αλκοολούχα ποτά (μπόμπες). Πρόκειται για δημοφιλή ποτά - όπως ουίσκι, βότκα και τζιν - τα οποία οι επιτήδειοι εμφιαλώνουν σε μπουκάλια γνωστών ετικετών και τα σερβίρουν σε νέα παιδιά, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις νεαρές ηλικίες.

Το παράνομο - και απολύτως επικίνδυνο για την υγεία - αλκοόλ παρασκευαζόταν και εμφιαλωνόταν σε παράνομο εμφιαλωτήριο, στην ταράτσα του κτιρίου.

Συνελήφθη ένα άτομο και υποβλήθηκε δικογραφία εναντίον δύο δραστών, στην Εισαγγελία Αθηνών.

