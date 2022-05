Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στις κάλπες για εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στα 1.000 εκλογικά κέντρα που στήθηκαν σε όλη τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία.

Από τις 08:00 έως τις 20:00 πραγματοποιούνται σήμερα οι εκλογές του «ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία» για την ανάδειξη του προέδρου και της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Κεντρική πολιτική επιδίωξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να σταλεί ένα «ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής αλλαγής». Όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει κατά την προεκλογική καμπάνια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας: «Θέλουμε τα 1.000 εκλογικά τμήματα να γίνουν 1.000 "ταχυδρομεία" μέσα από τα οποία οι πολίτες θα στείλουν συστημένο τον "λογαριασμό" σε αυτόν που μας οδήγησε σήμερα εδώ, στον κ. Μητσοτάκη», «θέλουμε το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής μαζί με το μήνυμα της ελπίδας να πάει απ' άκρη σε άκρη σε όλον τον τόπο».

Η διαδικασία

Από τις 08:00 μέχρι και τις 20:00 οι ψηφοφόροι θα προσέρχονται στα περίπου 1.000 εκλογικά κέντρα που έχουν στηθεί σε όλες τις περιφέρειες ανά τη χώρα. Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχουν δύο διαφορετικές κάλπες: μία για την εκλογή του προέδρου και μία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ο πολίτης πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο Υγείας ή άδεια διαμονής ή visa ή μπλε βεβαίωση. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία έχει οριστεί καταβολή εκλογικής συνδρομής 2 ευρώ, από την οποία απαλλάσσονται οι άνεργοι και οι νέοι έως 30 ετών.

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του προέδρου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Τόσο τα ήδη υπάρχοντα μέλη του κόμματος όσο και όσοι εγγράφονται σήμερα κατά τη διεξαγωγή των εκλογών επιτόπου στα εκλογικά τμήματα, συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής νέου μέλους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις εκλογές, όλα τα μέλη του κόμματος ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγγραφής τους μπορούν να ψηφίσουν σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας στην κάλπη εκλογής προέδρου. Όσοι εγγράφονται την ημέρα της ψηφοφορίας ή είναι ήδη μέλη αλλά έχουν εγγραφεί μετά τις 21 Μαρτίου, μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα. Επίσης, όσοι είναι ήδη μέλη και έχουν εγγραφεί έως τις 21 Μαρτίου και βρεθούν εκτός της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν, μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα αλλά μόνο για πρόεδρο.

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί έως τις 21 Μαρτίου και ψηφίζουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα εντός της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

Από χθες, Σάββατο, και σήμερα από τις 08:00 έως τις 20:00 διεξάγονται και οι ψηφοφορίες για το Καταστατικό, με ειδικό πληροφορικό σύστημα με την ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ). Δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες για το καταστατικό, μετά από τη σχετική απόφαση της ολομέλειας του Συνεδρίου έχουν οι σύνεδροι που ψήφισαν στις κάλπες του συνεδρίου το Σάββατο 16 Απριλίου.

Την κεντρική ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει η ΚΕΦΕ, η οποία αποτελείται από 11 μέλη, όπως αυτά ορίστηκαν από το Συνέδριο μετά από πρόταση του Προεδρείου του Συνεδρίου, με πρόεδρο τον Ηλία Νικολακόπουλο.

