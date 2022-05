Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Η ατζέντα της συνάντησης με τον Μπάιντεν

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και η ομιλία του στο Κογκρέσο.

Σημαντική σε πολλά επίπεδα είναι η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο, αύριο το μεσημέρι ώρα ΗΠΑ, καθώς, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σε μία κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία εταίροι και σύμμαχοι αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως αξιόπιστο και συνεπή εταίρο, παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή σε μια εποχή αστάθειας και αβεβαιότητας, μία Ελλάδα ισχυρή, αποφασιστική, σταθερή στις θέσεις της.

Μάλιστα, ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας, επισφραγίζεται και με την προ ολίγων ημερών ψήφιση της τροποποίησης της MDCA (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ). Τα ίδια πρόσωπα, επισημαίνουν πως η ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία αποδεικνύει τον μακροχρόνιο χαρακτήρα στη δέσμευση των ΗΠΑ να επενδύσουν γεωπολιτικά στη χώρα μας, κάτι, που ο πρωθυπουργός θα αναδείξει σε όλες του τις επαφές, επίσημες και ανεπίσημες- που θα έχει αύριο και μεθαύριο στην Ουάσιγκτον.

Κυβερνητικά στελέχη μιλούν για επίσκεψη ουσίας αλλά και ευρύτερου συμβολισμού των ιστορικών δεσμών Ελλάδας-ΗΠΑ, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ορόσημο, που λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν κατέστη δυνατό να εορταστεί το 2021 ούτε από τον Λευκό Οίκο, ούτε από το Κογκρέσο.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, πως πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο, καθώς είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2020. Μάλιστα, η συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τζο Μπάιντεν ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αλλά η πανδημία άλλαξε τους σχεδιασμούς, όπως μαρτυρούν στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη - Μπάιντεν

Η αυριανή συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα διμερών και μη ζητημάτων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του σχήματος 3+1 θα τεθούν επί τάπητος θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία -ζήτημα κρίσιμο για τη Δύση στο οποίο η κυβέρνηση τονίζεται ότι πήρε σαφή και ξεκάθαρη στάση από την πρώτη στιγμή παρέχοντας ανθρωπιστική και αμυντική στήριξη και αποδεικνύοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη της σε εταίρους που απειλούνται, αλλά και εφαρμόζοντας στην πράξη το Διεθνές Δίκαιο στην ευρωπαϊκή και συμμαχική αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επιπλέον, αναμένεται να συζητηθούν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν πως θα τεθεί, επίσης, το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από ελληνικό έδαφος ως ζήτημα που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή που απαιτείται ενότητα.

Επί τάπητος θα τεθεί και το ενεργειακό ζήτημα, καθώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο κόμβος μεταφοράς αερίου και καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ως εκ τούτου να συμβάλει ενεργά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, αλλά και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, ο πλωτός υπεράκτιος τερματικός σταθμός στην Αλεξανδρούπολη αναβαθμίζει τη σημασία της περιοχής όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και ενεργειακά, καθώς και εμπορικά. Περίοπτη θέση στις επαφές του πρωθυπουργού στην αμερικανική πρωτεύουσα θα έχουν, όπως μεταδίδεται, και οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως αυτές των Pfizer και Microsoft.

Μετά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικάνο Πρόεδρο θα ακολουθήσει δεξίωση στον Λευκό Οίκο από το ζεύγος Μπάιντεν προς τιμήν του ζεύγους Μητσοτάκη, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως η δεξίωση, που δεν συνηθίζεται και, πάντως, είναι η πρώτη αντίστοιχη που γίνεται επί διοίκησης Μπάιντεν, είναι ενδεικτική του επιπέδου, αλλά και του βάθους και εύρους των σχέσεων, στις οποίες έχει συμβάλει τα μέγιστα και η ελληνική ομογένεια, με την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος διατηρεί παραδοσιακά καλές σχέσεις.

Πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, αύριο πρωί ώρα ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Ιγκνάτιους στο Πανεπιστήμιο της Τζορτζτάουν.

Ιστορική στιγμή η ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο

Κατά τη δεύτερη ημέρα της δραστηριότητας Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, μεθαύριο Τρίτη, το σημαντικότερο «στιγμιότυπο» δεν είναι άλλο από την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για ιστορική στιγμή και για μία εξαιρετική τιμή για τον ίδιο και για τη χώρα, που αφενός επιφυλάσσεται σε λίγους ξένους ηγέτες και αφετέρου επισφραγίζει το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων. Τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν πως ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί και στο αμερικανικό κοινό, αλλά και στην ομογένεια με μια ομιλία που θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό και ιστορικό στίγμα για τις σχέσεις των δύο χωρών και τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Επιπλέον, στο Κογκρέσο, ο πρωθυπουργός θα έχει ακόμα επαφές με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, αλλά και με προέδρους σημαντικών Επιτροπών, όπως η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και η αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει επαφές και με πρόσωπα, που έχουν στηρίξει και στηρίζουν ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο αμερικανικό Κογκρέσο. Όπως υπενθυμίζουν, εξάλλου, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, η πρόταση για τη διακοινοβουλευτική και αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, που έγινε νόμος του αμερικανικού κράτους, ήταν μια πρόταση, που υλοποιήθηκε χάρη στη συμβολή τής ομογένειας, αλλά και προσώπων που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις.

Τέλος, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ αποτελεί και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να τιμηθεί η ομογένεια, ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο και κατά το κλείσιμο της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρακαθίσει σε δείπνο που οργανώνουν προς τιμήν του 11 ομογενειακές οργανώσεις, τις οποίες και θα τιμήσει.

