Οικονομία

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε φορτηγό με ψάρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη, καθώς μετέφερε τεράστια ποσότητα λαθραίων τσιγάρων, μέσα σε φορτηγό με κατεψυγμένα ψάρια.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού προέβησαν, απογευματινές ώρες τις 13/05/2022, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001).

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από λιμενικούς της Ομάδας Κ9/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας, με τη συνδρομή της κινητής μονάδας X-RAY, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας και διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος οδηγός Φ/Γ οχήματος, μετέφερε εντός του επικαθήμενου ψυγείου, με προκάλυμμα εμπόρευμα κατεψυγμένων ψαριών, επτά εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (7.099.200) λαθραία τσιγάρα, ήτοι 354.960 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι των ανωτέρω κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται, κατόπιν έκθεσης του οικείου Τελωνείου, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (1.503.450,93€), ενώ από την ανάλυση των έως τώρα δεδομένων η υπόψη κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίων τσιγάρων, επρόκειτο να διατεθεί στις παράνομες αγορές κρατών-μελών της ΕΕ καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους εγκληματικών δικτύων.

Η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, με την συνεργασία της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας και τη δίωξη του λαθρεμπορίου.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η εν λόγω ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων, 240 φελιζόλ με αλιεύματα (τσιπούρες) συνολικού μεικτού βάρους 1.440 κιλών, το ανωτέρω Φ/Γ όχημα μετά του επικαθήμενου ψυγείου, το χρηματικό ποσό των 600,00€, τρεις (03) συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και ένα tablet, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, πρόκειται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Η ατζέντα της συνάντησης με τον Μπάιντεν

Τελικός Eurovision 2022: Η Ουκρανία η μεγάλη νικήτρια

Νέα Υόρκη: Μακελειό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ