Πλακιωτάκης για τουρισμό: Χρονιά ρεκόρ το 2022 για την κρουαζιέρα

Τι είπε για τις αναμενόμενες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και την παρότρυνση στις εταιρείες να απορροφήσουν το κόστος των ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», είπε ότι τα πρώτα μηνύματα για την φετινή τουριστική σεζόν είναι ενθαρρυντικά και έφερε ως παράδειγμα ότι η ακτοπλοϊκή κίνηση την περίοδο του Πάσχα, έφτασε στο 80% της κίνησης του 2019, πριν δηλαδή από την πανδημία.

Όπως είπε όμως στη συνέχεια, ένας παράγοντας ανησυχίας είναι οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που αντιπροσωπεύουν το 50-60% του κόστους των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Πρόσθεσε πως το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους έχει ζητήσει να απορροφήσουν στο μέτρο του δυνατού τις αυξήσεις και να μην τις μετακυλήσουν στα εισιτήρια.

Ο κ. Πλακιωτάκης έδωσε και μια εξαιρετικά αισιόδοξη είδηση, λέγοντας πως το 2022 θα είναι χρονιά με ρεκόρ για τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς έχουν προγραμματιστεί 700 προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ασφάλεια στις παραλίες καθώς κάθε χρόνο έχουμε πολλά δυστυχήματα. Για το λόγο αυτό τροποποιήθηκε και το Προεδρικό Διάταγμα για τους ναυαγοσώστες. Μεταξύ άλλων αυξήθηκε η ναυαγωσωστική κάλυψη και προβλέπεται πλέον να υπάρχει απινιδωτής σε κάθε πύργο ναυαγοσώστη.

Όπως είπε ο κ. Πλακιωτάκης, τα μέτρα που λαμβάνονται, είχαν ως αποτέλεσμα, οι θάνατοι σε παραλίες να μειωθούν πέρσι κατά 11% και μάλιστα σε δήμους που προσέλαβαν για πρώτη φορά ναυαγωσώστη η μείωση των δυστυχημάτων ξεπέρασε το 20%.

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι το Λιμενικό Σώμα είναι πλέον το πρώτο που πραγματοποιεί ελέγχους ψηφιακά μέσω tablet και οι παραβάσεις βεβαιώνονται την ίδια στιγμή ψηφιακά.

Τέλος κι αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό, υπογράμμισε ότι οι ροές έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια σε ποσοστό άνω του 90%.

«Από την πρώτη στιγμή είπαμε – και πρώτος ο πρωθυπουργός – ότι έχουμε θαλάσσια σύνορα και θα τα προασπίσουμε με αποτελεσματικότητα» είπε ο κ. Πλακιωτάκης και πρόσθεσε, «Χθες σε δυο περιπτώσεις, το Λιμενικό Σώμα επενέβη και διέσωσε 20 μετανάστες ανοιχτά της Ρόδου και 18 μετανάστες νοτιοανατολικά της Πελοποννήσου. Αυτή είναι η καλύτερη απάντησε σε όσους κατηγορούν την χώρα μας για τη στάση της απέναντι στους μετανάστες».

